Programa de canalização garante melhorias para população de Caxias - Divulgação

Programa de canalização garante melhorias para população de CaxiasDivulgação

Publicado 31/10/2024 21:05

Duque de Caxias - Em Duque de Caxias, um grande programa de canalização está sendo feito para garantir mais qualidade de vida e acabar com as enchentes típicas dos períodos de verão. No bairro Parque Duque, por exemplo, as obras nos 2,7 km do Canal Dois Irmãos vão beneficiar cerca de 50 mil moradores das comunidades Parque das Missões, Dois Irmãos, Parque Duque, Parque Beira Mar e Parque Boa Vista.

Os canais Calombé e Roncador, que cortam os bairros da Figueira e Nova Campinas, no segundo e terceiro distritos, também estão entre os beneficiados. Somente no Calombé, cuja obra ainda está em andamento, serão 2.592 metros de canalização, dos quais 525 metros já foram executados. Além disso, já foram feitos 300 metros de revestimento asfáltico, urbanização e iluminação em LED na Avenida Calombé, entre a Avenida Tereza Cristina e a Estrada Velha do Pilar. Também haverá 1.507 metros de desassoreamento do canal.

Com recursos federais e estaduais, a obra do Canal Caboclo, que possui uma extensão total de 3.220 metros e compreende duas fases, combate alagamentos no centro de Duque de Caxias. A primeira fase, financiada por recursos federais, foi concluída e incluiu 960 metros de extensão. A segunda, que contará com 2.260 metros de extensão, será executada com recursos estaduais. Até o momento, foram feitos 1.272 metros de canalização no total, beneficiando a região central da cidade, a Vila Ideal e o Parque Vila Nova.

O canal Roncador, localizado no bairro Nova Campinas, no terceiro distrito, está totalmente concluído, com 2,1 mil metros de canalização. Além disso, foram iniciadas as obras de urbanização em cima do canal, que contará com campos de grama sintética, brinquedos, ciclovia e uma academia para a terceira idade. Essas melhorias tem o objetivo de proporcionar mais lazer e qualidade de vida para os moradores da região.

Já o canal Rui Barbosa, localizado no bairro Jardim Gramacho, no 1º distrito, possui uma extensão total de 900 metros. Até o momento, foram executados 390 metros de canalização. Esta obra é fundamental para a drenagem da região e para contribuir com a redução dos alagamentos.

Uma das primeiras obras de canalização concluídas na cidade foi a do Canal Farias, em Saracuruna. No local, foram mais de 1,2 mil metros de canalização. Com recursos próprios, a Prefeitura construiu um grande parque com ciclovia, playground, academia, jardins, quiosques e iluminação em led.