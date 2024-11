Vereadores apontam para melhoria no transporte e iluminação em Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 31/10/2024 21:22

Duque de Caxias - Na sessão plenária de 31/10 da Câmara de Duque de Caxias, a pedido do presidente em exercício, Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira (MDB), fez a leitura de três requerimentos concedendo moções a pessoas que têm contribuído com o desenvolvimento do município.

Também foi feita a leitura de duas indicações. A vereadora Drª Fernanda Costa (MDB) solicitou à prefeitura que estude a viabilidade de disponibilizar ônibus do programa Tarifa Zero no bairro Jardim Balneário/Ana Clara, Segundo Distrito.

O vereador Marquinho da Pipa (MDB) apontou a necessidade da troca das lâmpadas a vapor de sódio pelo sistema de iluminação de led em toda extensão da rua Abatia, no bairro Jardim Anhangá, Terceiro Distritos. As indicações serão encaminhadas ao Executivo.