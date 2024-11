Obras de pavimentação em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 02/11/2024 21:48

Duque de Caxias - Os moradores de Duque de Caxias já se beneficiam das obras, realizadas pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP) e pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, pelos quatro distritos do município. Estão previstos 161 quilômetros de asfalto em mais de 150 ruas em Duque de Caxias.

O pacote de intervenções realizadas pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), recebe investimentos, com o objetivo de melhorar a infraestrutura local e promover mais segurança para moradores e motoristas que trafegam pelas vias. Mais de 300 mil moradores serão beneficiados com as obras, que já estão em fase final de conclusão.

Os serviços de pavimentação contam com camadas de cinco centímetros de asfalto quente, que possibilitam maior durabilidade e menos serviços de manutenção. Além disso, as ruas recebem sinalização horizontal e iluminação de LED, que proporcionam mais segurança para os moradores, além de ser mais econômica.