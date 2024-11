III Colégio da Polícia Militar realiza encontro - Divulgação

III Colégio da Polícia Militar realiza encontroDivulgação

Publicado 04/11/2024 20:59

Duque de Caxias - O Terceiro Colégio da Polícia Militar, localizado em Duque de Caxias, realizou uma reunião com diferentes representantes do governo municipal, sociedade civil e responsáveis de alunos a fim de apresentar o Grupo “Trabalho Educação”, que trata de iniciativas para superar barreiras impeditivas ao pleno acesso à educação de qualidade.



Os temas abordados no encontro foram: Educação Inclusiva – Ponto Focal: educação e qualidade; e convivência em comum e participativa; Educação Especial – Ponto Focal: cronograma e protocolo pós-recepção, órgãos externos e a família; Tecnologia, Inovação e Futuro – Ponto Focal: projeto RunWay e Inovação Tecnológica no processo de aprendizagem como auxiliar para inclusão escolar.



De acordo com a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel Nádia Luana Cardoso, reunir especialistas no ambiente escolar é uma ação estratégica para garantir que a escola seja um espaço de inclusão e equidade.

“Ao fomentar o debate e a colaboração entre profissionais de diversas áreas, abre-se caminho para uma educação mais humanizada, que considera a singularidade de cada aluno e busca superar, de forma eficaz, as barreiras que limitam o acesso a uma educação de qualidade para todos”.



Ainda segundo a comandante, o encontro foi muito produtivo.

“Além de terem sido debatidos temas importantes, que identificam barreiras complexas que impedem uma educação plena, dialogamos sobre o fortalecimento do vínculo entre a escola e a comunidade. Essas pautas nos fizeram refletir ainda mais sobre a construção de uma aprendizagem significativa, que apoia o papel de cada um na formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres”, finalizou a militar.