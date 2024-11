Caxias Shopping dá início à temporada de Natal com a chegada do Papai Noel - Divulgação

Caxias Shopping dá início à temporada de Natal com a chegada do Papai NoelDivulgação

Publicado 02/11/2024 22:00

Duque de Caxias - O Caxias Shopping dá início às celebrações natalinas em grande estilo com a chegada do Papai Noel no sábado, dia 9 de novembro. A partir das 10h, o Estacionamento A, ao lado do Poupa Tempo, será transformado em um espaço de diversão repleto de atrações gratuitas para toda a família, incluindo brinquedos infláveis e recreação. Além disso, personagens natalinos irão circular pelos corredores do shopping distribuindo as famosas pipocas Baurucas e doces para todos.

A tradicional foto com o Papai Noel será um dos destaques das comemorações. No dia de sua chegada, o bom velhinho estará disponível para tirar fotos gratuitas com as crianças e visitantes, que poderão registrar o momento em seus celulares e eternizar essa experiência mágica. Nos demais dias, ele estará no shopping para receber a todos e um serviço de fotografias estará disponível. Os valores variam entre R$25 por uma foto (10x15), com entrega em até 48h e R$50 por duas fotos (15x20), com entrega em até 1h.

A decoração deste ano tem como tema “Festival na Neve”, trazendo para o shopping o encanto dos cenários invernais e conta com uma pista de patinação no gelo que retorna ao shopping após uma década. A pista com 170m² promete muita diversão para crianças, jovens e adultos e os valores dos ingressos variam de R$ 45 (30 minutos) a R$ 55 (1h). Podem participar crianças a partir de 5 anos.

A portaria principal exibirá uma majestosa árvore de oito metros de altura, coroada por uma estrela de LED e cercada por ornamentos como laços, bolas e festões nas cores branco e prata. O ambiente incluirá um trono especial de dois lugares, onde o visitante poderá sentar-se ao lado do Papai Noel, além de adoráveis figuras como ursinhos, flocos de neve, renas e corujas.

Para uma experiência ainda mais encantadora, a área externa contará com um portal instagramável, decorado com flocos de neve iluminados, além de um túnel de arcos com três metros de altura. A fachada do shopping será iluminada com strobos, garantindo que o espírito natalino esteja presente em todos os detalhes.

SERVIÇO:

Chegada do Papai Noel no Caxias Shopping

Data: 09/11 (sábado)

Horário: 10h

Local: Estacionamento A – Ao lado do Poupa Tempo

EVENTO GRATUITO