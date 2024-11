Obras da Ponte do Pilar avançam em Duque de Caxias - Divulgação

Obras da Ponte do Pilar avançam em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 05/11/2024 19:51

Duque de Caxias - Duque de Caxias vai ganhar, em breve, mais uma importante obra de mobilidade urbana, realizada em parceria com o governo do estado. Trata-se da Ponte do Pilar, que vai ligar a Avenida Governador Leonel Brizola (RJ 101), pelo bairro Pilar, à Rodovia Washington Luiz, melhorando o trânsito em uma das principais estradas do município. A ponte vai cruzar os canais Pilar e Cintura, unindo a Rua Cinco de Julho e a BR 040, facilitando a circulação de veículos leves e pesados na região.

A pista levará diretamente ao novo viaduto, construído na altura do anel viário de Campos Elíseos. A Rua Cinco de Julho, via de acesso à ponte, terá sua largura ampliada e receberá ciclovia e iluminação de led.

Com isso, será aberto um novo caminho de ida e volta da rodovia Washington Luiz, desafogando o trânsito da via utilizada pelas empresas que passam pelo sistema rodoviário da cidade, além de desenvolver economicamente toda aquela região.