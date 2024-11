Escola e creche vão atender mais de 650 alunos em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 04/11/2024 21:09

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o governo do estado, está construindo, no bairro Pantanal, no segundo distrito, uma escola bilíngue e uma creche, com capacidade para atender 650 alunos. O complexo educacional vai ocupar uma área construída de 4.550 m², na avenida Gomes Freire, na Vila São José. A escola, de ensino fundamental, vai atender 480 alunos e a creche 170 crianças. As novas unidades fazem parte do programa de melhorias na área da educação, iniciado em 2017, e que já beneficiou milhares de estudantes dos quatro distritos.

A escola contará com 12 salas, com capacidade para 40 alunos cada uma, 2 salas de informática, sala de leitura e quadra poliesportiva, além de acesso por rampa. A nova creche conta com 6 salas para crianças de até 4 anos, brinquedoteca, berçários, fraldários, lactários, banheiros PNE, áreas administrativas, refeitório e cozinha.