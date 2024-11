Festival Conectadas busca apoiar o empreendedorismo feminino - Reprodução/internet

Festival Conectadas busca apoiar o empreendedorismo femininoReprodução/internet

Publicado 05/11/2024 20:22

Duque de Caxias - Duque de Caxias receberá mais uma grande ação pública. Através de uma parceria entre a Prefeitura, a Secretaria da Mulher do Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Rádio JBFM, a ‘Semana Mulher + Empreendedora’ vai oferecer vários serviços gratuitos para a população, na Praça do Pacificador, no centro da cidade. O evento acontecerá nos dias 6 e 7/11, das 9h às 17h. Segundo os organizadores, o objetivo é fortalecer a independência feminina, principalmente no aspecto financeiro.



O espaço terá uma tenda de autonomia econômica com atendimento do SEBRAE, Faetec, AGERIO, Instituto Besouro, Barkus, Setrab e Fundação Leão XIII. Serão oferecidos também serviços de autocuidado para as mulheres, com massagem, trancista, esmaltação, maquiagem, oficina de turbante, mamografia e outros atendimentos.



O evento contará com informação, serviços e atrações culturais. O palco terá uma programação especial com palestras, bate-papos e shows com os grupos Mulheres da Pequena África, Samba que elas querem, Só Damas e com a cantora Marcelle Britto. A Feira Mulher+ Empreendedora também marcará presença com expositoras apresentando seus produtos e incentivando quem já está empreendendo.



A Praça do Pacificador fica na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, no centro de Duque de Caxias.