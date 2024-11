Cientistas haviam sido condenadas a pagar indenização porque desmentiram falsa informação sobre diabetes - Divulgação

Publicado 08/11/2024 20:58

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Programa de Diabetes, vai promover diversas ações pelo Dia Mundial da Diabetes, comemorado em 14 de novembro. Este ano o tema proposto para as atividades da campanha é “Diabetes e Bem-Estar”.

As unidades de saúde, nos quatro distritos, estarão promovendo ações voltadas para o rastreamento, prevenção e conscientização da doença. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são peças-chave para viver bem com a diabetes. Esses cuidados ajudam a evitar malefícios a longo prazo, incluindo internações e óbitos pelo agravamento da doença.



Confira a programação, com dias e locais das ações pelo Dia Mundial da Diabetes no município:



* UPH Campos Elísios: 08/11, às 10h

Av. Actura, nº 333 - Campos Elíseos;

* CMSDC – Centro Municipal de Saúde: 13/11, às 9h

Rua General Gurjão, s/n – Centro;

* Câmara Municipal de Vereadores – Auditório: 13/11, das 10h às 15h

(Equipe de Ambulatório do Hospital Infantil Ismélia da Silveira - HIIS);

* Hospital Municipal Duque (Policlínica): 13/11, às 10h

Rua Manoel Lucas, s/n° - Parque Senhor do Bonfim;

* UPH Equitativa: 13 e 14/11

Av. Automóvel Clube, s/n° - Parque Equitativa;

* UPH Imbariê: 18/11, às 13h

Rua Santa Catarina, s/n° – Imbariê;

* UPH Xerém: 18/11, às 10h30

Av. Nóbrega Ribeiro, s/n° – Xerém;

* UBS José de Freitas: 21/11, às 9h

Rua Joaquim Tenório, s/n° - Vila Operária;

* UPH Pilar: 29/11, às 13h

Rua Carlos Alvear, s/n° – Pilar.



Você sabe o que é Diabetes?

Trata-se de uma condição crônica, na qual o corpo não produz insulina suficiente ou não consegue usar eficazmente a que produz. A insulina, que é um hormônio secretado pelo pâncreas, é essencial para transformar o açúcar em energia. Sem ela, os níveis de glicose no sangue aumentam, uma condição chamada hiperglicemia, principal característica da diabetes. A doença, se não tratada, pode gerar danos nos rins, olhos, coração, nervos, vasos sanguíneos, entre outras complicações.

A IDF – Federação internacional de Diabetes, entidade que reúne mais de 240 associações de diabetes em mais de 161 países e territórios, estima que a prevalência da diabetes no Brasil é de 10,5%. Isso indica também que a estimativa sobre o número de pessoas com diabetes no Brasil passaria a ser de aproximadamente 20 milhões. Ainda segundo a IDF, o Brasil ocupa o 6º lugar no mundo entre os países com mais pessoas com diabetes no geral e o 3º lugar quando se fala em diabetes Tipo 1.