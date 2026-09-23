Nova Campinas, em Caxias, recebe projeto 'Governo nos Bairros' - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Nova Campinas, em Caxias, recebe projeto 'Governo nos Bairros'Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 23/09/2026 09:42 | Atualizado 23/09/2026 10:19

A iniciativa de unir os dois programas partiu da Prefeitura de Duque de Caxias, com o apoio da Secretaria de Saúde e de outros órgãos municipais. O projeto reúne, em um único espaço, diversos serviços, facilitando o acesso dos moradores a atendimentos essenciais sem a necessidade de grandes deslocamentos. A população conta com serviços de assistência social, projeto Abraço Mulher, odontologia, vacinação, emissão de documentos, orientação jurídica, inscrição e atualização em programas sociais, além de atendimentos voltados ao bem-estar animal, como o Castramóvel, que oferece castração e microchipagem de cães e gatos.

Na área da saúde, a carreta “Chegaram os Especialistas” amplia o acesso da população a consultas, a exames e a atendimentos especializados, contribuindo para a descentralização dos serviços e para a redução da demanda reprimida no município. A estrutura oferece mais conforto e praticidade aos moradores, garantindo atendimento próximo de casa e fortalecendo a rede municipal de saúde.



O atendimento é destinado exclusivamente aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp 0800 000 3627 ou por encaminhamento da unidade de saúde mais próxima da residência do(a) paciente, garantindo um fluxo organizado e mais ágil.

Nas 11 edições realizadas até agora, mais de 160 mil pessoas foram atendidas pelos diversos serviços de saúde, reforçando a importância do projeto:



* Centro (Praça do Pacificador) – 27.452 atendimentos;



* Nova Campinas – 14.956 atendimentos;



* Jardim Primavera – 16.533 atendimentos;



* Doutor Laureano – 12.967 atendimentos;



* Laguna e Dourados – 16.121 atendimentos;



* Parque Fluminense – 15.537 atendimentos;



* Saracuruna - 11.790 atendimentos;



* Imbariê - 10.333 atendimentos;



* São Bento – 11.529 atendimentos;



* Gramacho – 11.349 atendimentos;



* Vila São Luís – 12.328 atendimentos.



Governo nos Bairros

Por meio do programa, a prefeitura executa ainda importantes serviços de manutenção urbana, incluindo capina, roçagem, varrição, operação vac-all, desobstrução de bocas de lobo, pintura de meio-fio, remoção de resíduos, poda baixa, tapa-buracos e caça-fios. No encerramento de cada edição, acontece o Caxias Mais Corre, iniciativa que vai além da prática esportiva, incentivando hábitos saudáveis, qualidade de vida e integração social.