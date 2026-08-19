Carreta dos Especialistas e Governo nos Bairros chegam em bairro de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Carreta dos Especialistas e Governo nos Bairros chegam em bairro de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 19/08/2026 19:13 | Atualizado 19/08/2026 19:14

A iniciativa de unir os dois programas partiu da Prefeitura de Duque de Caxias, com o apoio da Secretaria de Saúde e de outros órgãos municipais. O projeto reúne, em um único espaço, diversos serviços, facilitando o acesso dos moradores a atendimentos essenciais sem a necessidade de grandes deslocamentos. A população conta com serviços de assistência social, emissão de documentos, orientação jurídica, inscrição e atualização em programas sociais, além de atendimentos voltados ao bem-estar animal, como o Castramóvel, que oferece castração e microchipagem de cães e gatos.

Na área da saúde, a carreta “Chegaram os Especialistas” amplia o acesso da população a consultas, a exames e a atendimentos especializados, contribuindo para a descentralização dos serviços e para a redução da demanda reprimida no município. A estrutura oferece mais conforto e praticidade aos moradores, garantindo atendimento próximo de casa e fortalecendo a rede municipal de saúde.

O sucesso do projeto pode ser medido pelos números alcançados na área da saúde:



* Centro (Praça do Pacificador) – 27.452 atendimentos;



* Nova Campinas – 14.956 atendimentos;



* Jardim Primavera – 16.533 atendimentos;



* Doutor Laureano – 12.967 atendimentos;



* Laguna e Dourados – 16.121 atendimentos;



* Parque Fluminense – 15.537 atendimentos;



* Saracuruna - 11.790 atendimentos;



* Imbariê - 10.333 atendimentos;



* São Bento – 11.529 atendimentos.



O atendimento é destinado exclusivamente aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp 0800 000 3627 ou por encaminhamento da unidade de saúde mais próxima da residência do paciente, garantindo um fluxo organizado e mais ágil.

Por meio do programa “Governo nos Bairros”, a prefeitura também executa ainda importantes serviços de manutenção urbana, incluindo capina, roçagem, varrição, operação vac-all, desobstrução de bocas de lobo, pintura de meio-fio, remoção de resíduos, poda baixa, tapa-buracos e caça-fios. O encerramento da programação, no sábado, 29 de agosto, conta ainda com mais uma etapa do Caxias Mais Corre, iniciativa que vai além da prática esportiva, incentivando hábitos saudáveis, qualidade de vida e integração social.