Duque de Caxias vira referência no tratamento de catarata

Duque de Caxias - O Agosto Cinza é o mês nacional de conscientização sobre a catarata e a prevenção da cegueira. A campanha alerta que a catarata é a principal causa de perda visual reversível no mundo, afetando o cristalino do olho e exigindo diagnóstico precoce e cirurgia segura para a recuperação da visão.
Em dezembro de 2017, Duque de Caxias ganhou a primeira unidade municipal especializada em Oftalmologia da Baixada Fluminense, com atendimento inteiramente gratuito: o Hospital Municipal do Olho Julio Candido de Brito. Localizada no bairro Dr. Laureano, primeiro distrito, a unidade firmou-se como referência para pacientes de todo o estado. Por meio da regulação municipal, a unidade realiza mais de 1.000 cirurgias gratuitas/mês, ocupando o primeiro lugar, entre as unidades com atendimento SUS do estado do Rio de Janeiro. Nesses mais de 8 anos de funcionamento, o hospital contabiliza mais de 4,6 milhões de exames, 1,9 milhões de consultas e 150 mil cirurgias de catarata realizadas.
O programa Visão Caxiense é itinerante, percorrendo diferentes bairros de Duque de Caxias. Após um período no bairro Jardim Primavera, a carreta do Visão Caxiense encontra-se, no momento, instalada na área externa do Hospital Municipal de Imbariê, no terceiro distrito. O funcionamento é de segunda a sábado, das 8h às 16h.
“No mês de conscientização sobre a catarata, nós queremos que vocês saibam de duas coisas: que a catarata tem tratamento e que Duque e Caxias tem uma rede especializada e própria para cuidar da saúde da sua visão!”, destacou Dr. Daniel Puertas, diretor do Hospital Municipal do Olho.
Como agendar atendimento
Os atendimentos no Hospital Municipal do Olho Julio Candido de Brito e no programa Visão Caxiense são destinados exclusivamente aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp 0800 000 3627 ou por encaminhamento da unidade de saúde mais próxima da residência do paciente, garantindo um fluxo organizado e mais ágil.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.