Com tributo a Alcione, caxiense Ana Néri celebra 20 anos de carreira - Divulgação/Assessoria de imprensa

Com tributo a Alcione, caxiense Ana Néri celebra 20 anos de carreira Divulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 14/08/2026 21:34

Duque de Caxias - Cria de Duque de Caxias, a cantora Ana Néri construiu a sua voz ouvindo Alcione. Aos 26 anos de idade e com duas décadas dedicadas à música, ela sobe ao palco do Teatro Firjan SESI Caxias no dia 25 de agosto, às 20h, para apresentar o espetáculo "Marrom em Mim". A apresentação é um dos grandes destaques da edição 2026 do Festival X-Todas, realizado pela Firjan SESI entre os dias 25 e 29 de agosto na Baixada Fluminense.

Sob o tema “Memórias que Insistem: Caminhos de Mulheres Negras e Indígenas”, o circuito celebra o protagonismo, a ancestralidade e a força econômica das mulheres na região e no estado. Além do tributo comandado por Ana Néri (com ingressos a R$ 20 e R$ 10), a programação em Caxias reúne apresentações da cantora lírica Thallyta Bráz, mostra de cinema, oficinas com grandes nomes da literatura e das artes — como a escritora indígena Eliane Potiguara — e shows de artistas de projeção nacional, como Sued Nunes e Kaê Guajajara.

Economia criativa e autonomia feminina na Baixada

O festival vai além dos palcos e impulsiona a geração de renda local. Nos dias 25 e 26 de agosto (terça e quarta-feira), das 9h às 18h, o foyer do Teatro Firjan SESI Caxias recebe a Feira de Artesanias. Com entrada gratuita, o espaço reúne produtoras e artesãs da Baixada Fluminense para comercialização direta de peças autorais, estimulando o empreendedorismo e a autonomia financeira de mulheres da região.

No campo formativo, a arte como resgate de identidade ganha espaço com a oficina de Escultura em Argila com Gabriella Marinho (dia 25, às 16h) e a oficina de Escrita Criativa e Memória Feminina, ministrada pela escritora, ativista e referência na literatura originária Eliane Potiguara (dia 27, às 17h). As duas atividades são gratuitas.

Da música erudita ao rap originário

A diversidade musical dá o tom da semana no Teatro Firjan SESI Caxias:

- Thallyta Bráz (25/08, às 12h - Grátis): A cantora lírica, atriz e educadora musical caxiense — com passagens pelo Theatro Municipal do Rio e pelo Vaticano — abre a programação no horário do almoço.

- Sued Nunes (28/08, às 20h - R$ 20 / R$ 10): Indicada ao Grammy Latino 2025 e dona do sucesso "Povoada", a cantora e compositora baiana traz a energia do álbum Travessia.

- Kaê Guajajara (29/08, às 19h - Grátis): Um dos maiores nomes da música indígena contemporânea realiza bate-papo seguido de show acústico comemorativo de seus 7 anos de carreira, unindo instrumentos tradicionais e beatbox.



A programação inclui ainda a Mostra de Cinema "A Memória também sonha: Mulheres Negras e Indígenas em movimento" (dia 27, às 19h), sob curadoria de AnaV Lopes. O festival X-Todas 2026 acontece simultaneamente em seis Teatros Firjan SESI pelo estado do Rio (Centro, Jacarepaguá, Caxias, Campos, Macaé e Itaperuna).

SERVIÇO | FESTIVAL X-TODAS 2026

Local: Teatro Firjan SESI Caxias

Endereço: Rua Artur Neiva, 100 – Bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias

Data: 25 a 29 de agosto de 2026

Ingressos: Programação com atrações gratuitas e espetáculos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Onde comprar / retirar: Na bilheteria física da unidade ou pelo site Sympla (www.sympla.com.br).

Informações: (21) 3672-8369 | Local: Teatro Firjan SESI CaxiasEndereço: Rua Artur Neiva, 100 – Bairro 25 de Agosto, Duque de CaxiasData: 25 a 29 de agosto de 2026Ingressos: Programação com atrações gratuitas e espetáculos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)Onde comprar / retirar: Na bilheteria física da unidade ou pelo site Sympla (www.sympla.com.br).Informações: (21) 3672-8369 | teatrosesi.caxias@firjan.com.br