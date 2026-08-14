Defesa Civil de Caxias passa por modernização e amplia ações - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Defesa Civil de Caxias passa por modernização e amplia açõesDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 14/08/2026 21:04

Duque de Caxias - A Defesa Civil de Duque de Caxias vem passando por um amplo processo de modernização e fortalecimento para oferecer um atendimento mais eficiente à população. Desde o início da gestão do prefeito Netinho Reis, o órgão recebeu investimentos em estrutura, tecnologia, capacitação de pessoal e ampliação das ações de prevenção e resposta a desastres naturais.



Uma das principais mudanças foi o reforço do corpo técnico, que passou a contar com profissionais especializados, como engenheiro civil, geólogo, meteorologista e engenheiro de recursos hídricos, além de estagiários das áreas de georreferenciamento e engenharia ambiental.

Defesa Civil de Caxias passa por modernização e amplia ações Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

O município também promoveu adequações para atender às exigências da Lei Federal nº 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC). A legislação estabelece diretrizes para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e define as responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prevenção e redução dos riscos de desastres.



Com base nessas diretrizes, a Defesa Civil implantou novas ferramentas de monitoramento climático. Atualmente, além do acompanhamento meteorológico, o órgão utiliza as imagens das câmeras do Smart Duque para monitorar, em tempo real, as condições climáticas do município. As informações geram boletins de previsão do tempo e alertas preventivos, divulgados por meio das redes sociais, WhatsApp, SMS, Instagram e do aplicativo Colab.

Outra medida importante é a manutenção permanente das sirenes instaladas em áreas de risco, realizada mensalmente para garantir seu pleno funcionamento em situações de emergência. Os pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), instalados no município, também passam por acompanhamento constante.



A população ganhou ainda uma ferramenta georreferenciada no aplicativo Colab, que permite localizar rapidamente os pontos de apoio disponíveis em caso de eventos climáticos extremos. Esses locais podem ser utilizados pelos moradores quando houver acionamento das sirenes nas áreas de risco.

Defesa Civil de Caxias passa por modernização e amplia ações Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Outras iniciativas

A participação da comunidade também foi fortalecida com a criação de 16 Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs). Os voluntários recebem treinamento para atuar em situações de emergência, tanto em acidentes naturais quanto em ocorrências domésticas.



Os investimentos também contemplaram a ampliação do efetivo da Defesa Civil, capacitação permanente dos agentes e reforço da frota operacional, com aquisição de veículos, embarcações, gerador de energia, lanternas, kits de atendimento pré-hospitalar (APH), equipamentos de proteção individual (EPIs) e outros materiais necessários às operações.



Entre os projetos desenvolvidos está o monitoramento participativo das áreas de risco, com cadastramento das famílias residentes nesses locais, além do mapeamento de setores sujeitos a deslizamentos, inundações e dos imóveis existentes nessas regiões.

Outro destaque é o projeto Escolas Resilientes, Alunos Mais Seguros, que prevê a capacitação das unidades da rede municipal de ensino entre 2026 e 2028 para atuação em situações de emergência. O projeto de lei que formaliza a iniciativa ainda está em tramitação na Câmara Municipal.



A descentralização dos serviços também faz parte das ações implementadas. Foram criados Postos Avançados da Defesa Civil na Nova Arena da Baixada, agilizando o atendimento à população dos terceiro e quarto distritos. Nessas regiões também foram instaladas duas estações meteorológicas, em parceria com a ONG Onda Verde.



Os planos de contingência para estiagem e chuvas intensas foram atualizados e a Defesa Civil já iniciou reuniões de alinhamento com secretarias municipais para preparar as ações de enfrentamento aos impactos do fenômeno climático El Niño, previsto para começar este ano.

Entre as iniciativas recentes também estão a assinatura de um termo de cooperação técnica com o Subcomitê de Bacias Hidrográficas; a capacitação de oito agentes para operação de aeronaves remotamente pilotadas (drones), em parceria com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e o ICMBio; o treinamento dos servidores em atendimento pré-hospitalar; e a participação da Defesa Civil nas ações preventivas durante eventos esportivos, culturais, sociais e festividades promovidos pela Prefeitura.



Com investimentos contínuos em tecnologia, qualificação profissional e planejamento, a Prefeitura de Duque de Caxias fortalece a capacidade de prevenção, monitoramento e resposta da Defesa Civil, proporcionando mais segurança e proteção para a população do município.