Defesa Civil de Caxias passa por modernização e amplia ações

Defesa Civil de Caxias passa por modernização e amplia açõesDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Uma das principais mudanças foi o reforço do corpo técnico, que passou a contar com profissionais especializados, como engenheiro civil, geólogo, meteorologista e engenheiro de recursos hídricos, além de estagiários das áreas de georreferenciamento e engenharia ambiental.
Com base nessas diretrizes, a Defesa Civil implantou novas ferramentas de monitoramento climático. Atualmente, além do acompanhamento meteorológico, o órgão utiliza as imagens das câmeras do Smart Duque para monitorar, em tempo real, as condições climáticas do município. As informações geram boletins de previsão do tempo e alertas preventivos, divulgados por meio das redes sociais, WhatsApp, SMS, Instagram e do aplicativo Colab.
A população ganhou ainda uma ferramenta georreferenciada no aplicativo Colab, que permite localizar rapidamente os pontos de apoio disponíveis em caso de eventos climáticos extremos. Esses locais podem ser utilizados pelos moradores quando houver acionamento das sirenes nas áreas de risco.
Os investimentos também contemplaram a ampliação do efetivo da Defesa Civil, capacitação permanente dos agentes e reforço da frota operacional, com aquisição de veículos, embarcações, gerador de energia, lanternas, kits de atendimento pré-hospitalar (APH), equipamentos de proteção individual (EPIs) e outros materiais necessários às operações.
Entre os projetos desenvolvidos está o monitoramento participativo das áreas de risco, com cadastramento das famílias residentes nesses locais, além do mapeamento de setores sujeitos a deslizamentos, inundações e dos imóveis existentes nessas regiões.
A descentralização dos serviços também faz parte das ações implementadas. Foram criados Postos Avançados da Defesa Civil na Nova Arena da Baixada, agilizando o atendimento à população dos terceiro e quarto distritos. Nessas regiões também foram instaladas duas estações meteorológicas, em parceria com a ONG Onda Verde.
Os planos de contingência para estiagem e chuvas intensas foram atualizados e a Defesa Civil já iniciou reuniões de alinhamento com secretarias municipais para preparar as ações de enfrentamento aos impactos do fenômeno climático El Niño, previsto para começar este ano.
Com investimentos contínuos em tecnologia, qualificação profissional e planejamento, a Prefeitura de Duque de Caxias fortalece a capacidade de prevenção, monitoramento e resposta da Defesa Civil, proporcionando mais segurança e proteção para a população do município.
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