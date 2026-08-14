Prefeitura de Caxias entrega praça revitalizada no bairro do Pilar - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Caxias entrega praça revitalizada no bairro do PilarDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 14/08/2026 21:25

Duque de Caxias - A população do Pilar, no segundo distrito, ganhou um espaço de convivência, lazer e bem-estar. A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Obras, entregou a Praça Santa Isabel totalmente reformada, oferecendo aos moradores um ambiente renovado, mais seguro, confortável e adequado para o convívio comunitário.

Entre as melhorias realizadas estão a substituição da grama sintética e de todo o alambrado, além da nova pintura, regularização e instalação de novo piso. A praça também recebeu mesas e cadeiras e teve o playground completamente reformado, ampliando as opções de lazer para as crianças e para toda a família.



A iluminação do espaço foi revisada e recebeu melhorias, contribuindo para o aumento da segurança e do bem-estar dos moradores, especialmente durante o período noturno. Todo o local também passou por um trabalho de paisagismo, deixando a praça mais agradável, organizada e acolhedora para a população do bairro.

Pra o prefeito Netinho Reis, a revitalização dos espaços públicos demonstra o compromisso da gestão em levar qualidade de vida para os bairros.

“Entregar uma praça reformada é devolver à população um espaço de encontro, lazer e convivência. Estamos trabalhando para transformar os espaços públicos de Duque de Caxias e garantir que as famílias tenham locais mais bonitos, seguros e bem cuidados para aproveitar”, destacou.



O secretário municipal de Obras, Valber Januário, ressaltou que a intervenção foi planejada para recuperar a estrutura da praça e proporcionar melhores condições de uso para os moradores de todas as idades.

“A Praça Santa Isabel recebeu uma transformação completa. Cuidamos desde o piso, alambrado e grama sintética até o playground, iluminação e paisagismo. Nosso objetivo é entregar espaços públicos de qualidade, que sejam realmente utilizados pela comunidade e façam parte do dia a dia das famílias”, afirmou.