Vereadores de Duque de Caxias fazem indicações parlamentares - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores de Duque de Caxias fazem indicações parlamentaresArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 14/08/2026 21:29

Duque de Caxias - Dois projetos de lei foram aprovados por unanimidade na sessão plenária da Câmara de Duque de Caxias, realizada no dia 13/08. O primeiro considera Órgão de Utilidade Pública o Ministério Estenda as Mãos; e o outro denomina equipamento público de atendimento à mulher – CEAM Luciene Alcinda de Medeiros.

Atendendo a solicitação do presidente Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira (MDB) fez a leitura das indicações parlamentares. As demandas apontam para as necessidades de instalação de três postes de energia elétrica na Avenida República, no bairro Chácaras Rio-Petrópolis, implantação de um Módulo Integrado de Segurança na Praça do Olavo Bilac (Praça da Divisa), bairro Olavo Bilac; construção de uma Casa do Autista no Terceiro Distrito; e a passagem de carro vacool para limpeza e desobstrução de bueiros na Rua Brilhante, na Vila Sarapuí.

Também foram solicitadas operação tapa-buracos, mutirão de limpeza e manutenção da iluminação pública na Rua Jorge Barbosa da Silva, no Parque Beira Mar; revitalização de calçadas na Rua Tenreiro Aranha, no Parque Beira Mar; construção de escola bilíngue em tempo integral no Bar dos Cavaleiros; reforma geral de escadão e corrimão na Rua da Floresta, no Morro do Sapo, bairro Centenário; implantação de uma Unidade Odontológica Móvel na Vila Ideal; construção de creche no bairro Imbariê; construção de abrigos de ônibus na rua Herman Lundgren no Sarapuí; passagem do carro fumacê no Loteamento Fátima Pocilga, em Xerém; e uma análise para a possibilidade de compra de bicicletas elétricas para os agentes de saúde a fim otimizar o deslocamento dos mesmos.

Nas manifestações foram citadas as diversas ações na saúde, meio ambiente e na segurança do município.