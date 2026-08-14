Vereadores de Duque de Caxias fazem indicações parlamentaresArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
Vereadores de Duque de Caxias fazem indicações parlamentares
Políticos focaram demandas na saúde, educação e infraestrutura
Vereadores de Duque de Caxias fazem indicações parlamentares
Políticos focaram demandas na saúde, educação e infraestrutura
Prefeitura de Caxias entrega praça revitalizada no bairro do Pilar
Espaço ganhou nova iluminação, playground e muito mais
Defesa Civil de Caxias passa por modernização e amplia ações
Uma das principais mudanças foi o reforço do corpo técnico
Festa Literária de Duque de Caxias divulga novos nomes
Conceição Evaristo, Clóvis Monteiro, Sílvio Guindane e Bia Bedran são mais algumas das atrações
Seminário em Caxias celebra Semana do Aleitamento Materno
Campanha reuniu profissionais da saúde, da educação, da assistência social e da sociedade civil
Caxias: modernização de estação reforça abastecimento de água
Melhorias ajudam a preservar recursos hídricos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.