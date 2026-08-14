Deputado flagra novas barricadas em Caxias e aciona a PM - Reprodução

Deputado flagra novas barricadas em Caxias e aciona a PMReprodução

Publicado 14/08/2026 21:56

Duque de Caxias - O deputado estadual Marcelo Dino (PL) realizou, na tarde desta sexta-feira (14), uma fiscalização na comunidade do Corte Oito, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, e flagrou barricadas feitos de restos de lixo e concreto nos acessos da localidade, inclusive em frente das câmeras.



O parlamentar, que é coordenador da Frente Parlamentar de Acompanhamento das Ações de Retomada dos Territórios da Alerj, ainda testemunhou uma mulher que precisou descer do carro para retirar os entulhos do meio da rua e um táxi que teve mudar a rota diante do bloqueio imposto pelo tráfico.

Deputado flagra novas barricadas em Caxias e aciona a PM Reprodução



"Isso é o retrato do que a população de Duque de Caxias enfrenta diariamente, enquanto uma parte do país finge que não vê. Tenho acompanhado de perto o trabalho do 15º BPM (Caxias), que vem constantemente retirar as barricadas, mas é um trabalho que parece enxugar gelo, porque enquanto a polícia tira, o crime volta a erguer. Só param quando tiverem leis de verdade, que mostra que o crime não compensa", relata Dino, que já informou a Polícia Militar sobre o caso. "Isso é o retrato do que a população de Duque de Caxias enfrenta diariamente, enquanto uma parte do país finge que não vê. Tenho acompanhado de perto o trabalho do 15º BPM (Caxias), que vem constantemente retirar as barricadas, mas é um trabalho que parece enxugar gelo, porque enquanto a polícia tira, o crime volta a erguer. Só param quando tiverem leis de verdade, que mostra que o crime não compensa", relata Dino, que já informou asobre o caso.