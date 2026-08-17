III Colégio da PM, em Caxias, lidera ranking do Ideb na cidade - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

III Colégio da PM, em Caxias, lidera ranking do Ideb na cidadeDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 17/08/2026 22:03

Duque de Caxias - O III Colégio da Polícia Militar (III CPM), localizado em Duque de Caxias, consolidou-se como a principal referência de ensino público na Baixada Fluminense. A instituição, fundada em agosto de 2018, celebra o oitavo ano de atividades com motivos extras para comemorar. O colégio superou as próprias metas e alcançou marcas históricas na última edição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

Nos anos finais do Ensino Fundamental, o III CPM registrou um crescimento contínuo e superou com folga as médias locais e regionais: Nota atual: 7,0 (crescimento em relação aos 6,7 registrados em 2023). Média de Duque de Caxias: 4,2. Média do município do Rio de Janeiro: 5,2. Média da Rede Pública Estadual (RJ): 5,8.



Os resultados do Ensino Médio também posicionam a escola militar no topo do estado e da região: Nota atual: 5,4. No ranking estadual está no 14º lugar geral da Secretaria Estadual de Educação.

"Acredito que seja fruto de um trabalho intencional, comprometido em promover os alunos e apresentar possibilidades a eles. O grande diferencial da escola é a disciplina e o espírito de corpo. Os professores não ficam ocupados em manter a ordem em suas salas de aula. A escola tem aulas de reforço e acompanha o desenvolvimento dos alunos, buscando parceria das famílias para promover esse desenvolvimento", afirmou a Ten. Cel. Sheila da Silva Pereira, diretora da unidade escolar.

Inaugurado em 17 de dezembro de 2018, no bairro Jardim Gramacho, o colégio nasceu de uma parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias e a Polícia Militar. O que começou como um projeto para atender ao 6º ano do Ensino Fundamental expandiu-se rapidamente, tornando-se a única unidade da PM na Baixada Fluminense. Desde 2019, a instituição vem aumentando sua oferta de vagas e acumulando prêmios em olimpíadas de conhecimento. Os professores da unidade são todos da Fundec.