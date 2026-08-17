Prefeitura de Duque de Caxias entrega a 25ª Clínica da FamíliaDivulgação/prefeitura de duque de caxias
A unidade, localizada na Rua Pedro Lessa, no bairro Jardim Leal, foi projetada para operar com cinco equipes de Saúde da Família, que atuarão diretamente nas visitas aos moradores da região e que têm capacidade para atender 17.500 pessoas/mês. É sempre bom reforçar que as Clínicas da Família atendem por regiões, e que somente os moradores da área de atendimento podem fazer uso dos serviços.
“Novidade para quem mora no Jardim Leal e que agora tem uma Clínica da Família para chamar de sua. A unidade tem capacidade para atender até 17.500 pessoas, em todos os ciclos de vida, desde o bebê até o idoso. É mais uma entrega que fortalece a Atenção Primária e que leva saúde de qualidade para mais perto do caxiense”, destacou Dra. Célia Serrano, Secretaria de Saúde de Duque de Caxias.
A Clínica da Família Fátima de Oliveira Thomaz conta com estrutura moderna e completa para atendimento médico, com ambientes 100% climatizados, odontologia, novos consultórios, sala de vacinação, curativos, procedimentos, fisioterapia e academia ao ar livre, farmácia e sistema de regulação, entre outros.
“Estou muito feliz com a entrega da 25ª Clínica da Família, aqui no primeiro distrito. Uma unidade completa com todos os serviços que a Atenção Primária pode oferecer, incluindo Fisioterapia e a visita dos agentes de saúde aos moradores cadastrados em suas residências. É saúde mais perto do morador!”, declarou o prefeito Netinho Reis.
E a 26ª Clínica da Família do município já tem local e dia de entrega: será a Clínica da Família da Prainha, que será inaugurada na próxima sexta-feira, 21 de agosto, às 19h.
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