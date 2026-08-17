Prefeitura de Duque de Caxias entrega a 25ª Clínica da Família - Divulgação/prefeitura de duque de caxias

Prefeitura de Duque de Caxias entrega a 25ª Clínica da FamíliaDivulgação/prefeitura de duque de caxias

Publicado 17/08/2026 21:54

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias ganhou a 25ª Clínica da Família, no bairro Jardim Leal, primeiro distrito. A Clínica da Família Fátima de Oliveira Thomaz está localizada no Jardim Leal e, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, faz parte do projeto de expansão dos serviços de saúde da rede de Atenção Primária com a ampliação do atendimento por localidades e o fortalecimento da rede básica de saúde.

“Ter uma Clínica da Família aqui é uma grande conquista pra todos nós, trazendo os serviços de saúde cada vez mais perto do morador”, declarou a feliz Luciana Melo, moradora, há 49 anos, do Jardim Leal.



A unidade, localizada na Rua Pedro Lessa, no bairro Jardim Leal, foi projetada para operar com cinco equipes de Saúde da Família, que atuarão diretamente nas visitas aos moradores da região e que têm capacidade para atender 17.500 pessoas/mês. É sempre bom reforçar que as Clínicas da Família atendem por regiões, e que somente os moradores da área de atendimento podem fazer uso dos serviços.



“Novidade para quem mora no Jardim Leal e que agora tem uma Clínica da Família para chamar de sua. A unidade tem capacidade para atender até 17.500 pessoas, em todos os ciclos de vida, desde o bebê até o idoso. É mais uma entrega que fortalece a Atenção Primária e que leva saúde de qualidade para mais perto do caxiense”, destacou Dra. Célia Serrano, Secretaria de Saúde de Duque de Caxias.



A Clínica da Família Fátima de Oliveira Thomaz conta com estrutura moderna e completa para atendimento médico, com ambientes 100% climatizados, odontologia, novos consultórios, sala de vacinação, curativos, procedimentos, fisioterapia e academia ao ar livre, farmácia e sistema de regulação, entre outros.



“Estou muito feliz com a entrega da 25ª Clínica da Família, aqui no primeiro distrito. Uma unidade completa com todos os serviços que a Atenção Primária pode oferecer, incluindo Fisioterapia e a visita dos agentes de saúde aos moradores cadastrados em suas residências. É saúde mais perto do morador!”, declarou o prefeito Netinho Reis.



E a 26ª Clínica da Família do município já tem local e dia de entrega: será a Clínica da Família da Prainha, que será inaugurada na próxima sexta-feira, 21 de agosto, às 19h.