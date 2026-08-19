Prefeitura de Caxias avança com obras do Canal Gaspar VenturaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura, avança com mais uma etapa das obras de canalização do Canal Gaspar Ventura, no Segundo Distrito. Foram realizadas nove demolições de construções que estão dentro da área prevista para a execução do projeto. A intervenção representa mais um avanço no processo de reordenamento da área e na preparação do trecho para a implantação da nova estrutura de canalização.
Prefeitura de Caxias avança com obras do Canal Gaspar Ventura - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Prefeitura de Caxias avança com obras do Canal Gaspar VenturaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
O projeto prevê 273 pontos mapeados ao longo do traçado. Até o momento, 30 construções já foram indenizadas e demolidas, 14 acordos foram fechados e estão em tramitação, 130 permanecem em negociação e 36 estão em fase de demolição. Outras duas construções estão fora do traçado da obra e uma possui decisão judicial. O trabalho de desapropriação e demolição é realizado de forma planejada, permitindo o avanço das frentes de serviço.
Para o prefeito Netinho Reis, a continuidade das intervenções demonstra o compromisso da Prefeitura com a execução de obras estruturantes e com a segurança da população.
“Estamos avançando com responsabilidade e planejamento em uma obra que é fundamental para a cidade. Cada etapa cumprida representa um passo importante para melhorar a drenagem, reduzir os impactos das chuvas e levar mais segurança e qualidade de vida para os moradores. Nosso compromisso é continuar trabalhando para transformar Duque de Caxias”, destacou o prefeito.
Com extensão total de 2.730 metros, o Canal Gaspar Ventura começou a receber as intervenções em fevereiro. O projeto contempla a execução de 1.774,62 metros de canalização com concreto pré-moldado e 275,5 metros de canalização em gabião, além da recomposição de 10 travessias. As intervenções também vão contribuir para a melhoria da mobilidade e da infraestrutura urbana, com a interligação de ruas dos bairros Vila Teresa, Vila São José e Nossa Senhora do Carmo.
O secretário Municipal de Obras e Agricultura, Valber Januário, ressaltou que o trabalho envolve planejamento, diálogo com os moradores e o cumprimento das etapas necessárias para a execução do projeto.
Prefeitura de Caxias avança com obras do Canal Gaspar Ventura - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Prefeitura de Caxias avança com obras do Canal Gaspar VenturaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
“Estamos dando continuidade a uma intervenção de grande importância para a infraestrutura de Duque de Caxias. As demolições fazem parte de um processo planejado e necessário para que possamos avançar com a canalização do Canal Gaspar Ventura. A Secretaria de Obras e Agricultura segue acompanhando cada etapa, buscando garantir que o projeto avance com segurança, organização e respeito às famílias envolvidas”, afirmou.

A obra é realizada em parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias e o Governo Federal e integra um conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e à prevenção de problemas causados pelas chuvas. Com o avanço da canalização, a expectativa é proporcionar mais segurança e qualidade de vida para os moradores das comunidades atendidas pela intervenção.
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Prefeitura de Caxias avança com obras do Canal Gaspar Ventura
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