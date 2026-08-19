Prefeitura de Caxias avança com obras do Canal Gaspar Ventura - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Caxias avança com obras do Canal Gaspar VenturaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 19/08/2026 19:09

Prefeitura de Caxias avança com obras do Canal Gaspar Ventura Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

O projeto prevê 273 pontos mapeados ao longo do traçado. Até o momento, 30 construções já foram indenizadas e demolidas, 14 acordos foram fechados e estão em tramitação, 130 permanecem em negociação e 36 estão em fase de demolição. Outras duas construções estão fora do traçado da obra e uma possui decisão judicial. O trabalho de desapropriação e demolição é realizado de forma planejada, permitindo o avanço das frentes de serviço.

Para o prefeito Netinho Reis, a continuidade das intervenções demonstra o compromisso da Prefeitura com a execução de obras estruturantes e com a segurança da população.

“Estamos avançando com responsabilidade e planejamento em uma obra que é fundamental para a cidade. Cada etapa cumprida representa um passo importante para melhorar a drenagem, reduzir os impactos das chuvas e levar mais segurança e qualidade de vida para os moradores. Nosso compromisso é continuar trabalhando para transformar Duque de Caxias”, destacou o prefeito.

Com extensão total de 2.730 metros, o Canal Gaspar Ventura começou a receber as intervenções em fevereiro. O projeto contempla a execução de 1.774,62 metros de canalização com concreto pré-moldado e 275,5 metros de canalização em gabião, além da recomposição de 10 travessias. As intervenções também vão contribuir para a melhoria da mobilidade e da infraestrutura urbana, com a interligação de ruas dos bairros Vila Teresa, Vila São José e Nossa Senhora do Carmo.

O secretário Municipal de Obras e Agricultura, Valber Januário, ressaltou que o trabalho envolve planejamento, diálogo com os moradores e o cumprimento das etapas necessárias para a execução do projeto.

Prefeitura de Caxias avança com obras do Canal Gaspar Ventura Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

“Estamos dando continuidade a uma intervenção de grande importância para a infraestrutura de Duque de Caxias. As demolições fazem parte de um processo planejado e necessário para que possamos avançar com a canalização do Canal Gaspar Ventura. A Secretaria de Obras e Agricultura segue acompanhando cada etapa, buscando garantir que o projeto avance com segurança, organização e respeito às famílias envolvidas”, afirmou.



A obra é realizada em parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias e o Governo Federal e integra um conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e à prevenção de problemas causados pelas chuvas. Com o avanço da canalização, a expectativa é proporcionar mais segurança e qualidade de vida para os moradores das comunidades atendidas pela intervenção.