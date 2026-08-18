Duque de Caxias vai receber 1ª Festa Literária - Reprodução/Prefeitura de Duque de Caxias

Duque de Caxias vai receber 1ª Festa Literária Reprodução/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 18/08/2026 22:03

Duque de Caxias - Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, vai ganhar, pela primeira vez, uma grande festa literária. A 1ª Festa Literária de Duque de Caxias (FLIDUC 2026) surge como um espaço de valorização da leitura, da oralidade, da escrita e da diversidade cultural brasileira, com atenção especial à produção literária negra e às diferentes vozes que ajudam a construir a identidade do país.

Entre os dias 23 e 26 de setembro, a cidade receberá uma programação gratuita que reunirá escritores, artistas, educadores, pesquisadores e agentes culturais em uma série de encontros, rodas de conversa, apresentações e atividades de formação.

Entre os primeiros nomes confirmados estão a escritora Conceição Evaristo, uma das principais referências da literatura brasileira contemporânea; a escritora, cantora e contadora de histórias Bia Bedran; e o ator Silvio Guidane, que também integra a programação do evento.

Novas atrações e nomes da programação serão divulgados nos próximos dias pelos organizadores, ampliando a programação da primeira edição da FLIDUC e reunindo ainda mais representantes da literatura, da cultura e das artes.

A feira terá como principal espaço a Praça do Pacificador, na região central de Duque de Caxias, mas também contará com atividades no Teatro Municipal Raul Cortez e na Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola, ampliando a ocupação cultural da região e aproximando o público de diferentes linguagens.

Samba, memória e cultura popular

Entre os destaques já anunciados está a roda de conversa “Samba e Cultura Popular”, que acontece no dia 25 de setembro, às 16h, no Palco Praça, na Praça do Pacificador.

O encontro reunirá o escritor, professor, historiador e compositor Luiz Antonio Simas, Louiz Carlos da Silva, presidente do Instituto Zeca Pagodinho, e o jornalista, escritor, roteirista e crítico cultural Leonardo Bruno.

A conversa pretende discutir o samba como manifestação cultural, espaço de memória e forma de conhecimento, aproximando literatura, oralidade e cultura popular.

Depois do encontro, o Palco Praça recebe uma roda de samba com Leonardo Bessa, Castelen, Eric Fanuel e artistas locais.

Uma feira pensada para Caxias

A realização da primeira feira literária do município também representa a concretização de um projeto pensado especialmente para Duque de Caxias.

Para Marcio Lopes, da ML Produções, responsável pela organização e curadoria da feira, a FLIDUC nasce a partir do desejo de criar um grande encontro literário conectado à identidade cultural da cidade.

“Duque de Caxias tem uma potência cultural enorme, com histórias, personagens, escritores e artistas que precisam ser cada vez mais valorizados. A ideia da feira nasceu justamente desse desejo de pensar um evento para Caxias, com uma programação que dialogue com o Brasil inteiro, mas que tenha a Baixada Fluminense como ponto de partida e como protagonista”, afirma Marcio Lopes.

Segundo o produtor, a literatura será apresentada em suas mais diversas formas, indo além do livro e incorporando a oralidade, a música, o teatro, a memória e as manifestações da cultura popular.

“Queremos que as pessoas se reconheçam na FLIDUC. Que uma criança descubra o prazer da leitura, que um jovem encontre um escritor que dialogue com sua realidade e que a população de Caxias perceba que também pode ser protagonista dessa história. A festa nasce para celebrar as muitas vozes que formam a nossa cultura”, completa.

A 1ª Festa Literária de Duque de Caxias (FLIDUC 2026) é uma realização da ML Produções e da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e terá como homenageada a escritora Ana Maria Gonçalves.