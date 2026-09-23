Durante a capacitação, as participantes tiveram contato com técnicas da culinária japonesa, aprendendo sobre o preparo dos alimentos e a montagem de diferentes peças que fazem parte dessa gastronomia. A proposta é proporcionar novos conhecimentos que possam ser utilizados tanto para qualificação profissional quanto para a geração de renda.
Realizado semestralmente, o Projeto Oceano Frescatto vem contribuindo para ampliar as possibilidades de atuação das mulheres atendidas pela Casa da Mulher Caxiense. A iniciativa busca oferecer ferramentas para que as participantes possam desenvolver novas habilidades e, a partir do conhecimento adquirido, tenham condições de iniciar ou fortalecer seus próprios negócios.
A capacitação se soma a outras iniciativas realizadas no equipamento, entre elas palestras e orientações sobre empreendedorismo promovidas em parceria com o Sebrae. A integração entre formação profissional e conhecimentos sobre gestão e negócios contribui para que as mulheres estejam mais preparadas para transformar suas habilidades em oportunidades de trabalho e renda.
Por meio dessas parcerias, a Casa da Mulher Caxiense Ruth Cardoso reforça o trabalho de promoção da autonomia das mulheres, oferecendo acesso à qualificação, ao empreendedorismo e a novas perspectivas de independência financeira.
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