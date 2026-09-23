Magé: Carreta de Oftalmologia realiza atendimento gratuito em BongabaDivulgação/Gilson Costa Jr.
Magé: Carreta de Oftalmologia realiza atendimento gratuito em Bongaba
Previsão é que a unidade permaneça no município por aproximadamente um mês e realize mais de 2 mil consultas e exames
Produtos de Magé ganham destaque no 9º Concurso Sabores da Orla
Palmito pupunha e batata-doce do município integram iniciativa que aproxima produtores do interior da gastronomia da orla carioca
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