Magé: Carreta de Oftalmologia realiza atendimento gratuito em Bongaba - Divulgação/Gilson Costa Jr.

Magé: Carreta de Oftalmologia realiza atendimento gratuito em BongabaDivulgação/Gilson Costa Jr.

Publicado 23/09/2026 17:55 | Atualizado 23/09/2026 18:21

Magé está recebendo uma estrutura especial para ampliar o atendimento oftalmológico oferecido à população. A Carreta de Oftalmologia do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, está instalada na Arena Magé, em Bongaba, desde a última sexta-feira (18), em uma parceria entre a Prefeitura de Magé e o Governo Federal.

A previsão é que a unidade permaneça no município por aproximadamente um mês. Nesse período, estão previstos mais de 2 mil atendimentos entre consultas e exames, além da realização de mais de 1,5 mil cirurgias de catarata.

A chegada da carreta reforça a oferta de serviços especializados no município e permite que os pacientes encaminhados pela rede municipal realizem o acompanhamento oftalmológico em Magé.

Para a secretária municipal de Saúde, Larissa Fernandes, a parceria amplia a capacidade de atendimento e facilita o acesso dos moradores aos procedimentos.

“Ter essa estrutura em Magé significa ampliar o número de pessoas atendidas e, principalmente, aproximar esse serviço da nossa população. Estamos falando de mais de 2 mil consultas e exames e de uma previsão superior a 1,5 mil cirurgias de catarata. É um trabalho feito em parceria com o Governo Federal, com a rede municipal organizando os encaminhamentos para que esses pacientes possam receber o atendimento aqui no município”, destacou a secretária.

Os atendimentos na carreta são realizados mediante agendamento. O morador que precisa de avaliação oftalmológica deve procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima para solicitar o atendimento. A rede municipal realiza o encaminhamento de acordo com a necessidade de cada paciente.