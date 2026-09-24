Niterói: no Setembro Amarelo, receio de falar sobre suicídio se torna um obstáculo à prevençãoDivulgação/Ascom

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Igor Silva
O município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, do Departamento de Saúde Mental e da Coordenação de Atenção Psicossocial (COOCAPS/SES-RJ), será sede do Fórum Regional da Metropolitana I (Baixada Fluminense e Município do Rio de Janeiro) com o tema “Os Desafios do Cuidado e o Sofrimento Psicossocial na Atualidade”.
O encontro acontecerá no dia 30/09 (quarta-feira), na UNIGRANRIO, 3º Piso – Cinema 2, localizado na Rua Professor José de Souza Herdy, nº 1.216 - Jardim 25 de Agosto - Duque de Caxias – RJ. O convite estende-se a gestores, trabalhadores, usuários, parceiros da rede intersetorial e coletivos do território.
As inscrições devem ser feitas, por intermédio deste link.
Neste que será o último fórum regional do ano de 2026, a Coordenação de Atenção Psicossocial (COOCAPS/SES-RJ), em parceria com os municípios, busca fomentar uma discussão sobre os desafios do cuidado na atualidade pela Rede de Atenção Psicossocial e a necessidade da costura em uma rede intersetorial.
Confira a programação completa:
9h – Credenciamento;
9h30 – Abertura com audiovisual e dados do Censo Psicossocial – ERJ;
10h30 – Mesa: “Internação involuntária e vulnerabilidade psicossocial entre a moradia e o cuidado”
Convidados: Dra. Patrícia Magno – Defensoria Pública; Dra. Elisa Macedo – Ministério Público; Joyce Marangá – Superintendente SEDSODH; Lorena Miranda – Psicóloga e Multi SMS/Rio; Nelly de Azeredo – Apoiadora Institucional SES-RJ;
12h30 – Brunch;
13h – Abertura para perguntas e contribuições;
14h – Encerramento.
Serviço:
Fórum Regional da Metropolitana I (Baixada Fluminense e Município do Rio de Janeiro)
Tema: “Os Desafios do Cuidado e o Sofrimento Psicossocial na Atualidade”.
Data: 30/09/2026 (quarta-feira)
Local: UNIGRANRIO - 3º Piso – Cinema 2
Endereço: Rua Professor José de Souza Herdy, nº 1.216 - Jardim 25 de Agosto. Duque de Caxias - RJ