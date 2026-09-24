Niterói: no Setembro Amarelo, receio de falar sobre suicídio se torna um obstáculo à prevenção - Divulgação/Ascom

Niterói: no Setembro Amarelo, receio de falar sobre suicídio se torna um obstáculo à prevençãoDivulgação/Ascom

Publicado 24/09/2026 21:34

O encontro acontecerá no dia 30/09 (quarta-feira), na UNIGRANRIO, 3º Piso – Cinema 2, localizado na Rua Professor José de Souza Herdy, nº 1.216 - Jardim 25 de Agosto - Duque de Caxias – RJ. O convite estende-se a gestores, trabalhadores, usuários, parceiros da rede intersetorial e coletivos do território.

As inscrições devem ser feitas, por intermédio deste link

Neste que será o último fórum regional do ano de 2026, a Coordenação de Atenção Psicossocial (COOCAPS/SES-RJ), em parceria com os municípios, busca fomentar uma discussão sobre os desafios do cuidado na atualidade pela Rede de Atenção Psicossocial e a necessidade da costura em uma rede intersetorial.

Confira a programação completa:

9h – Credenciamento;

9h30 – Abertura com audiovisual e dados do Censo Psicossocial – ERJ;

10h30 – Mesa: “Internação involuntária e vulnerabilidade psicossocial entre a moradia e o cuidado”

Convidados: Dra. Patrícia Magno – Defensoria Pública; Dra. Elisa Macedo – Ministério Público; Joyce Marangá – Superintendente SEDSODH; Lorena Miranda – Psicóloga e Multi SMS/Rio; Nelly de Azeredo – Apoiadora Institucional SES-RJ;

12h30 – Brunch;

13h – Abertura para perguntas e contribuições;

14h – Encerramento.

Serviço:

Fórum Regional da Metropolitana I (Baixada Fluminense e Município do Rio de Janeiro)

Tema: “Os Desafios do Cuidado e o Sofrimento Psicossocial na Atualidade”.

Data: 30/09/2026 (quarta-feira)

Local: UNIGRANRIO - 3º Piso – Cinema 2

Endereço: Rua Professor José de Souza Herdy, nº 1.216 - Jardim 25 de Agosto. Duque de Caxias - RJ