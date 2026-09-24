Duque de Caxias realiza seminário sobre violência contra a mulher - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Duque de Caxias realiza seminário sobre violência contra a mulherDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 24/09/2026 22:00

O seminário apresentou e discutiu a compilação dos dados referentes ao ano de 2025 sobre os atendimentos prestados às mulheres em situação de violência no município. As informações foram sistematizadas pelos órgãos que integram a rede de atendimento, proteção e responsabilização.



A iniciativa promoveu uma reflexão intersetorial sobre a realidade da violência doméstica no território, possibilitando a análise dos fluxos de atendimento, dos desafios identificados no cotidiano dos serviços, das demandas observadas pela rede e das possibilidades de fortalecimento das políticas públicas destinadas à proteção das mulheres.

Duque de Caxias realiza seminário sobre violência contra a mulher Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



O encontro reuniu gestores, coordenadores e representantes dos serviços que compõem a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. A atuação integrada envolveu áreas como assistência social, saúde, educação, segurança pública, justiça e direitos humanos, entre outras políticas voltadas à garantia de direitos. O encontro reuniu gestores, coordenadores e representantes dos serviços que compõem a rede de enfrentamento à. A atuação integrada envolveu áreas como assistência social, saúde, educação, segurança pública, justiça e direitos humanos, entre outras políticas voltadas à garantia de direitos.

Ao longo da tarde, a programação abordou os serviços e os fluxos da Rede de Atendimento, divididos em dois blocos, além de contar com debate intersetorial e discussão de caso. Com a realização do seminário, a Rede ampliou o diálogo e a troca de experiências entre os diferentes setores, fortalecendo a articulação necessária para qualificar os serviços de atendimento, proteção e garantia de direitos às mulheres em situação de violência em Duque de Caxias.