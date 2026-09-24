Djamila Ribeiro abre 1ª edição da Festa Literária de Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Djamila Ribeiro abre 1ª edição da Festa Literária de Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 24/09/2026 21:42

Djamila Ribeiro abre 1ª edição da Festa Literária de Duque de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Djamila Ribeiro, professora, filósofa e escritora, abriu as atividades do dia no palco Teatro Raul Cortez com a palestra “Lugar de fala”. A autora, que é um dos nomes mais reconhecidos mundialmente sobre questões raciais, esbanjou simpatia e sabedoria, o que se estendeu em uma sessão de autógrafos para os leitores.



Outro nome de peso do dia foi Bia Bedran, uma das maiores referências do Brasil em arte-educação, música infantil e contação de histórias. A artista subiu ao palco Teatro para uma apresentação cultural recheada de teatralidade e imaginação. Bedran, assim como todo mundo que estava presente, foi surpreendida pela presença ilustre na plateia da escritora Conceição Evaristo, que está na cidade para participar da Festa Literária. O ícone da literatura brasileira dará uma palestra na FLIDUC na próxima sexta-feira (25), às 9h.

Ainda no palco Raul Cortez, a Orquestra Petrobras Sinfônica fez uma homenagem a Cartola durante a cerimônia oficial de abertura da Festa Literária, que teve a presença do prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis. No cerimonial, o grupo Multiarte prestou uma homenagem ao ator Raul Cortez (1932-2006), em celebração aos 20 anos do Teatro Raul Cortez, comemorado nessa quarta-feira, 23 de setembro.

Djamila Ribeiro abre 1ª edição da Festa Literária de Duque de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



No palco Biblioteca Leonel de Moura Brizola, Victor David ministrou uma palestra sobre “Empreendedorismo no Mercado Musical”. No mesmo palco, a mesa “Poética do Encanto”, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF), teve mediação de Tarsilla de Brito e contou com os palestrantes Márcio Jagun e Kellen Dias. O workshop “Como publicar um livro”, de Patrícia Montês, encerrou as atividades do palco do dia.



No palco Praça do Pacificador, aconteceu a mesa de conversa “Salam e Território - Narrativas da rua e o poder da palavra”, com Mauí, King e mediação de Lohanna Alves. O Treino Aberto Baixada e a Batalha Raul Cortez encerraram as atividades do palco do dia. No palco Biblioteca Leonel de Moura Brizola, Victor David ministrou uma palestra sobre “Empreendedorismo no Mercado Musical”. No mesmo palco, a mesa “Poética do Encanto”, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF), teve mediação de Tarsilla de Brito e contou com os palestrantes Márcio Jagun e Kellen Dias. O workshop “Como publicar um livro”, de Patrícia Montês, encerrou as atividades do palco do dia.No palco Praça do Pacificador, aconteceu a mesa de conversa “Salam e Território - Narrativas da rua e o poder da palavra”, com Mauí, King e mediação de Lohanna Alves. O Treino Aberto Baixada e a Batalha Raul Cortez encerraram as atividades do palco do dia.

Festa vai até sábado



A 1ª edição da Festa Literária de Duque de Caxias tem programação nos três palcos até o próximo sábado (26). Além de Conceição Evaristo, nomes como Sílvio Guindane, Antônio Pitanga, Ana Maria Kariri, Elisa Lucinda e Milton Cunha estão entre os confirmados. Acompanhe as redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo ( https://www.instagram.com/cultura_caxias/ ), e da FLIDUC ( https://www.instagram.com/fliduc2026/ ), para acompanhar a programação e todas as informações.



SERVIÇO



1ª Edição da FLIDUC - Festa Literária de Duque de Caxias

Quando: até 26 de setembro (sábado);

Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer (Praça do Pacificador, s/n, Centro de Duque de Caxias);

Horário: a partir das 9h.

Entrada gratuita