Djamila Ribeiro abre 1ª edição da Festa Literária de Duque de Caxias

Djamila Ribeiro abre 1ª edição da Festa Literária de Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Outro nome de peso do dia foi Bia Bedran, uma das maiores referências do Brasil em arte-educação, música infantil e contação de histórias. A artista subiu ao palco Teatro para uma apresentação cultural recheada de teatralidade e imaginação. Bedran, assim como todo mundo que estava presente, foi surpreendida pela presença ilustre na plateia da escritora Conceição Evaristo, que está na cidade para participar da Festa Literária. O ícone da literatura brasileira dará uma palestra na FLIDUC na próxima sexta-feira (25), às 9h.
No palco Biblioteca Leonel de Moura Brizola, Victor David ministrou uma palestra sobre “Empreendedorismo no Mercado Musical”. No mesmo palco, a mesa “Poética do Encanto”, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF), teve mediação de Tarsilla de Brito e contou com os palestrantes Márcio Jagun e Kellen Dias. O workshop “Como publicar um livro”, de Patrícia Montês, encerrou as atividades do palco do dia.
No palco Praça do Pacificador, aconteceu a mesa de conversa “Salam e Território - Narrativas da rua e o poder da palavra”, com Mauí, King e mediação de Lohanna Alves. O Treino Aberto Baixada e a Batalha Raul Cortez encerraram as atividades do palco do dia.
A 1ª edição da Festa Literária de Duque de Caxias tem programação nos três palcos até o próximo sábado (26). Além de Conceição Evaristo, nomes como Sílvio Guindane, Antônio Pitanga, Ana Maria Kariri, Elisa Lucinda e Milton Cunha estão entre os confirmados. Acompanhe as redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo ( https://www.instagram.com/cultura_caxias/ ), e da FLIDUC ( https://www.instagram.com/fliduc2026/ ), para acompanhar a programação e todas as informações.
SERVIÇO
1ª Edição da FLIDUC - Festa Literária de Duque de Caxias
Quando: até 26 de setembro (sábado);
Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer (Praça do Pacificador, s/n, Centro de Duque de Caxias);
Horário: a partir das 9h.
Entrada gratuita
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