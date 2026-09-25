Corrida e caminhada Pink Day - Reprodução/Prefeitura de Duque de Caxias

Corrida e caminhada Pink DayReprodução/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 25/09/2026 17:39





A inscrição é gratuita e serão distribuídos 20 mil kits, contendo camisa, pulseira, medalha e número. Para participar, o interessado deve seguir três etapas:



1. Baixar gratuitamente o aplicativo COLAB no celular, disponível para Android e iOS;

2. Fazer o cadastro no Caxias Mais Esporte;

3. Realizar a inscrição para a corrida e caminhada PINK DAY.



Para garantir a inscrição, é necessário concluir as três etapas.



O evento será realizado no dia 3 de outubro, no Centro de Duque de Caxias. A concentração começa às 7h, na Avenida Dr. Plínio Casado, na altura da Praça do Pacificador, e a largada está prevista para as 8h.



Percurso oficial



O percurso terá 5 quilômetros, sendo 2,5 quilômetros de ida e 2,5 quilômetros de volta.



A largada será na Avenida Dr. Plínio Casado, na altura da Rua Nunes Alves. Os participantes seguirão pela Avenida Governador Leonel de Moura Brizola até o quilômetro 2,5, próximo à Praça da Bíblia, na altura da Rua Petrópolis. Em seguida, retornarão em direção à Praça do Pacificador, onde estará localizada a linha de chegada.



Haverá fechamento da via entre a Praça do Pacificador e a Praça da Bíblia, em ambos os sentidos, a partir da 0h do dia 3 de outubro.



Celebração à força feminina



A primeira-dama do município e Embaixadora da Inclusão, Júlia Reis, convida as mulheres a participarem da corrida e caminhada Pink Day. A proposta do evento é celebrar a força feminina por meio do esporte, promovendo saúde e qualidade de vida.



Apesar de a iniciativa ter as mulheres como protagonistas, a participação é aberta a todos. Como destaca a Embaixadora da Inclusão, Júlia Reis: Já estão abertas as inscrições para a corrida e caminhada Pink Day, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) de Duque de Caxias. Mais de 7 mil pessoas já estão inscritas.A inscrição é gratuita e serão distribuídos 20 mil kits, contendo camisa, pulseira, medalha e número. Para participar, o interessado deve seguir três etapas:1. Baixar gratuitamente o aplicativo COLAB no celular, disponível para Android e iOS;2. Fazer o cadastro no Caxias Mais Esporte;3. Realizar a inscrição para a corrida e caminhada PINK DAY.Para garantir a inscrição, é necessário concluir as três etapas.O evento será realizado no dia 3 de outubro, no Centro de Duque de Caxias. A concentração começa às 7h, na Avenida Dr. Plínio Casado, na altura da Praça do Pacificador, e a largada está prevista para as 8h.O percurso terá 5 quilômetros, sendo 2,5 quilômetros de ida e 2,5 quilômetros de volta.A largada será na Avenida Dr. Plínio Casado, na altura da Rua Nunes Alves. Os participantes seguirão pela Avenida Governador Leonel de Moura Brizola até o quilômetro 2,5, próximo à Praça da Bíblia, na altura da Rua Petrópolis. Em seguida, retornarão em direção à Praça do Pacificador, onde estará localizada a linha de chegada.Haverá fechamento da via entre a Praça do Pacificador e a Praça da Bíblia, em ambos os sentidos, a partir da 0h do dia 3 de outubro.A primeira-dama do município e Embaixadora da Inclusão, Júlia Reis, convida asa participarem da corrida e caminhada Pink Day. A proposta do evento é celebrar a força feminina por meio do esporte, promovendo saúde e qualidade de vida.Apesar de a iniciativa ter as mulheres como protagonistas, a participação é aberta a todos. Como destaca a Embaixadora da Inclusão, Júlia Reis:

“Vamos celebrar a força feminina reunindo amigos e familiares na Pink Day e transformar o dia em uma grande festa em homenagem à mulher.”



A expectativa é reunir 20 mil mulheres, mas todos podem participar dessa grande celebração. Nesta edição, no entanto, as mulheres são as grandes protagonistas.



Retirada dos Kits



A retirada dos kits acontecerá no Mergulhão de Duque de Caxias, localizado na Avenida Dr. Plínio Casado, no Centro, nos seguintes dias e horários:



* Domingo, 27 de setembro: das 8h às 13h;

* Segunda-feira, 28 de setembro: das 8h às 20h;

* Terça-feira, 29 de setembro: das 8h às 20h;

* Quarta-feira, 30 de setembro: das 8h às 20h.



A corrida e caminhada Pink Day amplia a programação de eventos esportivos promovidos em Duque de Caxias e reforça a presença do município no calendário esportivo do estado.