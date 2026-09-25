Corrida e caminhada Pink DayReprodução/Prefeitura de Duque de Caxias
A inscrição é gratuita e serão distribuídos 20 mil kits, contendo camisa, pulseira, medalha e número. Para participar, o interessado deve seguir três etapas:
1. Baixar gratuitamente o aplicativo COLAB no celular, disponível para Android e iOS;
2. Fazer o cadastro no Caxias Mais Esporte;
3. Realizar a inscrição para a corrida e caminhada PINK DAY.
Para garantir a inscrição, é necessário concluir as três etapas.
O evento será realizado no dia 3 de outubro, no Centro de Duque de Caxias. A concentração começa às 7h, na Avenida Dr. Plínio Casado, na altura da Praça do Pacificador, e a largada está prevista para as 8h.
Percurso oficial
O percurso terá 5 quilômetros, sendo 2,5 quilômetros de ida e 2,5 quilômetros de volta.
A largada será na Avenida Dr. Plínio Casado, na altura da Rua Nunes Alves. Os participantes seguirão pela Avenida Governador Leonel de Moura Brizola até o quilômetro 2,5, próximo à Praça da Bíblia, na altura da Rua Petrópolis. Em seguida, retornarão em direção à Praça do Pacificador, onde estará localizada a linha de chegada.
Haverá fechamento da via entre a Praça do Pacificador e a Praça da Bíblia, em ambos os sentidos, a partir da 0h do dia 3 de outubro.
Celebração à força feminina
A primeira-dama do município e Embaixadora da Inclusão, Júlia Reis, convida as mulheres a participarem da corrida e caminhada Pink Day. A proposta do evento é celebrar a força feminina por meio do esporte, promovendo saúde e qualidade de vida.
Apesar de a iniciativa ter as mulheres como protagonistas, a participação é aberta a todos. Como destaca a Embaixadora da Inclusão, Júlia Reis:
A expectativa é reunir 20 mil mulheres, mas todos podem participar dessa grande celebração. Nesta edição, no entanto, as mulheres são as grandes protagonistas.
Retirada dos Kits
A retirada dos kits acontecerá no Mergulhão de Duque de Caxias, localizado na Avenida Dr. Plínio Casado, no Centro, nos seguintes dias e horários:
* Domingo, 27 de setembro: das 8h às 13h;
* Segunda-feira, 28 de setembro: das 8h às 20h;
* Terça-feira, 29 de setembro: das 8h às 20h;
* Quarta-feira, 30 de setembro: das 8h às 20h.
A corrida e caminhada Pink Day amplia a programação de eventos esportivos promovidos em Duque de Caxias e reforça a presença do município no calendário esportivo do estado.
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