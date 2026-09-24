Prefeitura de Caxias entrega Parque do Povo, na Vila São LuísReprodução/Instagram Prefeitura de Duque de Caxias
Prefeitura de Caxias entrega Parque do Povo, na Vila São Luís
Local, antes conhecido como Praça da Apoteose, passou por uma ampla revitalização e ganhou uma nova estrutura
Prefeitura de Caxias entrega Parque do Povo, na Vila São Luís
Local, antes conhecido como Praça da Apoteose, passou por uma ampla revitalização e ganhou uma nova estrutura
Câmara de Caxias sedia audiência de prestação de contas do município
Relatório detalhado do 2º Quadrimestre de 2026 foi apresentado pelo secretário municipal de Fazenda, Carlos Mello
Caxias Shopping promove campanha de adoção para cães e gatos
Iniciativa busca conscientizar sobre a adoção responsável e contribuir para a redução do abandono de animais
Duque de Caxias realiza seminário sobre violência contra a mulher
Evento apresentou e discutiu a compilação dos dados referentes ao ano de 2025 sobre os atendimentos prestados na cidade
Djamila Ribeiro abre 1ª edição da Festa Literária de Duque de Caxias
Fliduc tem programação gratuita e está instalada no Centro Cultural Oscar Niemeyer, no Centro do município
Duque de Caxias recebe Fórum Regional sobre saúde mental
Encontro faz parte do Setembro Amarelo e vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 30, na Unigranrio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.