Prefeitura de Caxias entrega Parque do Povo, na Vila São Luís - Reprodução/Instagram Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Caxias entrega Parque do Povo, na Vila São LuísReprodução/Instagram Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 24/09/2026 22:21

Entre os destaques estão polo gastronômico, academia ao ar livre, ciclovia, área para patins, quadra de areia, quadra de pickleball com pintura artística, campo de grama sintética, campo de grama sintética reduzido e quadra de basquete coberta. O espaço também conta com concha acústica, que poderá receber apresentações culturais, eventos e atividades artísticas.

A revitalização incluiu ainda novo paisagismo, bancos, lixeiras, iluminação em LED na área interna e no entorno e refletores verdes para valorizar os jardins. O Parque do Povo também recebeu uma nova infraestrutura elétrica, ampliando a segurança e facilitando a manutenção dos equipamentos.

A segurança é outro diferencial do novo espaço. Além da atuação da Força Municipal, que já realiza o patrulhamento na região, o entorno conta com torres de monitoramento, reforçando a proteção dos frequentadores e contribuindo para uma ocupação mais segura do espaço público.