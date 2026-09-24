Prefeitura de Caxias entrega Parque do Povo, na Vila São LuísReprodução/Instagram Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
A Prefeitura de Duque de Caxias entrega, nesta sexta-feira (25), o Parque do Povo, novo espaço de lazer, esporte, cultura, gastronomia e convivência na Vila São Luís, no Primeiro Distrito. O local, antes conhecido como Praça da Apoteose, passou por uma ampla revitalização e ganhou uma nova estrutura para receber moradores de diferentes idades.
Entre os destaques estão polo gastronômico, academia ao ar livre, ciclovia, área para patins, quadra de areia, quadra de pickleball com pintura artística, campo de grama sintética, campo de grama sintética reduzido e quadra de basquete coberta. O espaço também conta com concha acústica, que poderá receber apresentações culturais, eventos e atividades artísticas.
A revitalização incluiu ainda novo paisagismo, bancos, lixeiras, iluminação em LED na área interna e no entorno e refletores verdes para valorizar os jardins. O Parque do Povo também recebeu uma nova infraestrutura elétrica, ampliando a segurança e facilitando a manutenção dos equipamentos.
A segurança é outro diferencial do novo espaço. Além da atuação da Força Municipal, que já realiza o patrulhamento na região, o entorno conta com torres de monitoramento, reforçando a proteção dos frequentadores e contribuindo para uma ocupação mais segura do espaço público.