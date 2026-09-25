Prefeitura de Duque de Caxias entrega 30ª Clínica da Família - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Duque de Caxias entrega 30ª Clínica da FamíliaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 25/09/2026 18:14

Prefeitura de Duque de Caxias entrega 30ª Clínica da Família Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

“Em 20 meses de gestão, transformamos o atendimento na rede de Atenção Primária no município. Estamos muito felizes por chegarmos à 30ª unidade e vamos entregar mais duas nesta semana. São dezenas de equipes e agentes de saúde preparados, pelos quatro distritos, para prestar o melhor atendimento à população”, destacou o prefeito Netinho Reis.

A nova Clínica da Família Corte Oito contará com duas equipes e com capacidade de atender 7 mil pessoas/mês. A unidade conta com estrutura moderna e ambiente totalmente climatizado, consultórios - incluindo ginecologia e odontologia, salas de vacina, procedimentos, curativos, farmácia, reunião, além de setor administrativo e de sistema de regulação. A estrutura também conta com Academia de Saúde ao ar livre.

Prefeitura de Duque de Caxias entrega 30ª Clínica da Família Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Números confirmam a aprovação da população



As Clínicas da Família foram projetadas para ampliar e qualificar o atendimento de saúde oferecido aos moradores nos territórios onde estão inseridas. Com a expansão dos serviços da rede de Atenção Primária, a Prefeitura de Duque de Caxias visa atingir 100% da cobertura de saúde nos quatro distritos.

Desde a inauguração da primeira unidade, em agosto de 2025, que transformou a UBS José Bezerra da Silva, na Vila Ideal, em Clínica da Família, a Secretaria Municipal de Saúde já contabilizou mais de 370 mil atendimentos realizados nas unidades inauguradas (Consultas de Enfermagem, médicas, especialidades e procedimentos, entre outros). Impressionam também os números de visitas domiciliares, realizadas pelas equipes de Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), chegando a mais de 320 mil. Só na Clínica da Família Imbariê, a maior entregue pela prefeitura até agora, foram realizados, desde sua inauguração, em 25 de junho de 2026, mais de 50 mil atendimentos.

Além da Clínica do Corte Oito, inaugurada nesta quinta-feira (24), mais duas unidades serão entregues nesta semana: Clínica da Família Vila São Luís 2, na sexta-feira (25), e Clínica da Família Calundu, no sábado (26).