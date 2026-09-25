Caxias Oktoberfest começa com show gratuito de Matuê e mais - Divulgação

Caxias Oktoberfest começa com show gratuito de Matuê e maisDivulgação

Publicado 25/09/2026 17:55

Nesta sexta-feira (25), os portões serão abertos às 18h. No sábado (26) e no domingo (27), a programação começa mais cedo, com abertura dos portões às 16h. Além das apresentações no Palco Principal, o Caxias Oktoberfest contará com programação no Palco 2, ampliando ao longo dos 3 dias, as atrações musicais. Nos intervalos entre os shows, o DJ Fellipe Sanches vai animar o público sexta-feira, sábado e domingo.

Caxias Oktoberfest começa com show gratuito de Matuê e mais Divulgação

cultura alemã estará presente durante a programação, com apresentações culturais, danças típicas e jogos cervejeiros, reforçando a proposta de proporcionar ao público uma experiência completa de Oktoberfest. A diversão também será para toda a família. O evento contará com espaços de entretenimento e lazer para diferentes públicos, incluindo Área Kids com brinquedos, tirolesa e estúdio de tatuagem.



O Caxias Oktoberfest tem o apoio do Governo do Estado por meio da TurisRio e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Prefeitura de Duque de Caxias, por meio das secretarias de Comunicação Social e Relações Públicas, Trabalho e Renda, Segurança Pública e Saúde, além do suporte da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.



A entrada no Caxias Oktoberfest é gratuita para o público em geral. Quem quiser uma experiência diferenciada pode optar pelo camarote ou pelas áreas VIP, que são pagas. Para garantir o acesso aos espaços gratuitos, basta realizar o cadastro pelo endereço eletrônico e pegar o ingresso



PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA – 25/09

Palco Principal: TZ da Coronel, Matuê e Jotta R

Palco 2: Lelê Santos

Camarote: Fabinho (Pagobinho);



SÁBADO – 26/09

Palco Principal: Seu Jorge e Dennis DJ

Palco 2: Guns Real Cover

Camarote: MC Maneirinho;



DOMINGO – 27/09

Palco Principal: João Gabriel, Natanzinho Lima e Duda Bertelli

Palco 2: Nego Damoe e Thay Barbosa

Camarote: Rômulo Loves. A programação também contará com pavilhões gastronômicos, reunindo opções da culinária típica alemã e da gastronomia brasileira, além de chope artesanal. Aestará presente durante a programação, com apresentações culturais, danças típicas e jogos cervejeiros, reforçando a proposta de proporcionar ao público uma experiência completa de Oktoberfest. A diversão também será para toda a família. O evento contará com espaços de entretenimento e lazer para diferentes públicos, incluindo Área Kids com brinquedos, tirolesa e estúdio de tatuagem.O Caxias Oktoberfest tem o apoio do Governo do Estado por meio da TurisRio e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Prefeitura de Duque de Caxias, por meio das secretarias de Comunicação Social e Relações Públicas, Trabalho e Renda, Segurança Pública e Saúde, além do suporte da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.A entrada no Caxias Oktoberfest é gratuita para o público em geral. Quem quiser uma experiência diferenciada pode optar pelo camarote ou pelas áreas VIP, que são pagas. Para garantir o acesso aos espaços gratuitos, basta realizar o cadastro pelo endereço eletrônico e pegar o ingresso neste link SEXTA-FEIRA – 25/09Palco Principal: TZ da Coronel, Matuê e Jotta RPalco 2: Lelê SantosCamarote: Fabinho (Pagobinho);SÁBADO – 26/09Palco Principal: Seu Jorge e Dennis DJPalco 2: Guns Real CoverCamarote: MC Maneirinho;DOMINGO – 27/09Palco Principal: João Gabriel, Natanzinho Lima e Duda BertelliPalco 2: Nego Damoe e Thay BarbosaCamarote: Rômulo Loves.

Local: Nova Arena da Baixada – Rodovia Washington Luiz, km 104, pista sentido Rio de Janeiro, na altura do bairro Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias.

Tarifa Zero – transporte gratuito



Para facilitar o acesso da população, a Prefeitura de Duque de Caxias terá uma operação especial do Tarifa Zero durante os três dias do evento. Serão sete linhas especiais, conectando diferentes regiões do município à Nova Arena da Baixada. O transporte será gratuito tanto para a ida quanto para a volta, permitindo que a população chegue à festa sem pagar passagem. As linhas atenderão diferentes pontos da cidade, incluindo o Centro de Duque de Caxias, Cangulo, Xerém, Santa Cruz da Serra, Parque Fluminense, Pantanal e Vila São Luís (Parque do Povo).



Segurança e monitoramento

A segurança também contará com uma operação integrada durante os três dias do Caxias Oktoberfest. A Força Municipal Armada estará presente na Nova Arena da Baixada e no entorno do evento, reforçando as ações de segurança e apoio ao público. A atuação será integrada ao Smart Duque, sistema de monitoramento do município. O ônibus do Smart Duque estará no local, auxiliando o trabalho das equipes por meio do monitoramento por câmeras e do reconhecimento facial.



Prevenção e acompanhamento da estrutura

A Defesa Civil também atuará durante os três dias do evento, em conjunto com a Associação das Empresas de Campos Elíseos (Assecampe), com ações voltadas à prevenção e ao acompanhamento das condições da estrutura da festa. As equipes estarão presentes para realizar o monitoramento preventivo e contribuir para que toda a estrutura esteja preparada para receber o público com segurança.