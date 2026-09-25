Parlamentares levam demandas para sessão plenária da Câmara de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
Parlamentares levam demandas para sessão plenária da Câmara de Caxias
Poda de árvores, melhorias na sinalização de trânsito e ações para proteção animal estão entre as solicitações dos vereadores
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Evento será realizado no dia 3 de outubro e serão distribuídos 20 mil kits, contendo camisa, pulseira, medalha e número
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