Parlamentares levam demandas para sessão plenária da Câmara de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

I
Igor Silva
A Câmara de Duque de Caxias teve a sessão plenária do dia 24/09 marcada pela apresentação das indicações parlamentares voltadas às demandas da população. A pedido do presidente Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira (MDB) fez a leitura das solicitações direcionadas para as áreas do meio ambiente, infraestrutura, segurança, proteção animal e qualificação profissional para os jovens.
Foram apontadas as necessidades de poda de árvores em toda a extensão da Rua Capitão Damasceno, bairros Circular e Itatiaia; a pintura de visualização de redutor de velocidade existente na esquina das Ruas Conde de Porto Alegre e Deputado Ampliato Cabral, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto; e a implantação ou ampliação da Muralha Digital na entrada da Estrada São João-Caxias, bairro Bar dos Cavaleiros
Outras sugestões ao Executivo foram para a adoção de medidas necessárias junto à Secretaria de Proteção Animal, para criar, mediante parceria com clínicas veterinárias e universidades, uma campanha emergencial para o atendimento de animais nos bairros afetados por enchentes no município; e a criação, mediante parcerias com empresas e instituições instaladas em Duque de Caxias, do “Programa Jovem na Indústria”, a fim de promover qualificação profissional dos jovens nesse setor.
Os vereadores também se manifestaram sobre a instalação da Força Municipal no Jardim Gramacho, ressaltando o reforço no policiamento local e as ações do Executivo relacionadas à segurança no município.
Outro assunto abordado no plenário foi a inauguração do Parque do Povo, nesta sexta-feira (25), às 19h, no bairro Vila São Luiz. O local, antes conhecido como Praça da Apoteose, passou por ampla revitalização e ganhou nova estrutura.