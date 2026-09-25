Parlamentares levam demandas para sessão plenária da Câmara de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Parlamentares levam demandas para sessão plenária da Câmara de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 25/09/2026 18:21

Foram apontadas as necessidades de poda de árvores em toda a extensão da Rua Capitão Damasceno, bairros Circular e Itatiaia; a pintura de visualização de redutor de velocidade existente na esquina das Ruas Conde de Porto Alegre e Deputado Ampliato Cabral, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto; e a implantação ou ampliação da Muralha Digital na entrada da Estrada São João-Caxias, bairro Bar dos Cavaleiros

Outras sugestões ao Executivo foram para a adoção de medidas necessárias junto à Secretaria de Proteção Animal, para criar, mediante parceria com clínicas veterinárias e universidades, uma campanha emergencial para o atendimento de animais nos bairros afetados por enchentes no município; e a criação, mediante parcerias com empresas e instituições instaladas em Duque de Caxias, do “Programa Jovem na Indústria”, a fim de promover qualificação profissional dos jovens nesse setor.

Os vereadores também se manifestaram sobre a instalação da Força Municipal no Jardim Gramacho, ressaltando o reforço no policiamento local e as ações do Executivo relacionadas à segurança no município.

Outro assunto abordado no plenário foi a inauguração do Parque do Povo, nesta sexta-feira (25), às 19h, no bairro Vila São Luiz. O local, antes conhecido como Praça da Apoteose, passou por ampla revitalização e ganhou nova estrutura.