Hospital de Saracuruna lidera ranking estadual de doação de órgãos

Hospital de Saracuruna lidera ranking estadual de doação de órgãosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Por meio da Equipe Hospitalar de Doação para Transplante (e-DOT), o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, segue como referência, mantendo-se no top 10 nacional em captação de órgãos. No ranking estadual de 2026, até o momento, o HMAPN segue em primeiro lugar, com mais de 100 órgãos captados. É importante destacar que os órgãos captados salvam vidas de receptores que aguardam na fila de transplante, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil.
O trabalho da e-DOT envolve busca ativa, apoio ao diagnóstico, apoio na manutenção hemodinâmica do potencial doador, acolhimento familiar, articulação com a rede de transplantes e desenvolvimento de ações educativas. A equipe atua na organização do processo de doação e na disseminação de informações que podem contribuir para transformar vidas.
Outro caso de destaque na captação de órgãos, realizado no mês de setembro no HMAPN, também envolve uma criança, e possibilitou um feito inédito para a medicina do Rio de Janeiro: a realização do primeiro transplante isolado de intestino, marcando um avanço histórico para os transplantes no estado. Após o acompanhamento da e-DOT e a autorização dos pais, a captação do intestino foi conduzida pelo Dr. Eduardo Fernandes, chefe do Serviço de Cirurgia do Hospital Adventista Silvestre, em uma operação de alta complexidade que envolveu profissionais de diferentes áreas. O procedimento de transplante foi realizado com sucesso e com o órgão em pleno funcionamento, representando um importante avanço para pacientes com falência intestinal.
“Quando um paciente grave chega em suspeita de morte encefálica na unidade, logo buscamos os familiares para explicar o quadro clínico, o que é morte encefálica e quais as etapas para se chegar a esse diagnóstico. É importante ter empatia, ética e respeito. É sempre fundamental nos colocarmos no lugar dessas famílias. Esse acolhimento diferenciado, permite também a criação de um vínculo com as famílias, trabalhando também seus lados emocionais. Quando esse atendimento humanizado é realizado, a doação de órgãos acaba se tornando uma consequência. Quando temos uma equipe formada por profissionais altamente capacitados e com acolhimentos precoces, esse resultado se torna muito mais eficaz”, destaca Gilberto Malvar, coordenador da e-DOT na unidade.
O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes está localizado na Rodovia Washington Luiz, km 109, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias.
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