“Uma cidade mais segura contribui para a atração de investimentos, movimenta a economia e ajuda a gerar emprego e oportunidades para a população”.
Com a expansão, já são mais de 30 localidades que contam com a presença dos agentes, que realizam patrulhamento preventivo pelas ruas, contribuindo para ampliar a sensação de segurança e de tranquilidade da população.
As equipes são reconhecidas pelo uniforme com blusa amarela, calça azul-marinho e boina preta. A atuação da Força Municipal tem como objetivos reforçar o patrulhamento preventivo e apoiar as polícias Civil e Militar nas ações de segurança e no combate à criminalidade.
Além da presença dos agentes nas ruas, a prefeitura também investe em tecnologia para reforçar a segurança. O sistema de vigilância eletrônica conta com câmeras equipadas com Inteligência Artificial (IA), capazes de realizar identificação facial e leitura de placas de veículos. A tecnologia é uma importante ferramenta de apoio às forças de segurança nas ações de prevenção e de combate ao crime.
As ações da prefeitura na área de segurança pública integram uma estratégia de fortalecimento da segurança no município, com o objetivo de tornar Duque de Caxias a capital da segurança.
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