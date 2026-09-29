Força Municipal de Duque de Caxias se expande para mais cinco bairros - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Força Municipal de Duque de Caxias se expande para mais cinco bairrosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 29/09/2026 17:17

Força Municipal chega a mais pontos de Duque de Caxias: Nova Campinas, Parque Paulista, Barro Branco e Taquara, todos localizados no terceiro distrito, e Parque Eldorado, no segundo distrito. O prefeito Netinho Reis apresentou os agentes que irão atuar nesses bairros.



“Uma cidade mais segura contribui para a atração de investimentos, movimenta a economia e ajuda a gerar emprego e oportunidades para a população”. chega a mais pontos de Duque de Caxias: Nova Campinas, Parque Paulista, Barro Branco e Taquara, todos localizados no terceiro distrito, e Parque Eldorado, no segundo distrito. Oapresentou os agentes que irão atuar nesses bairros. Mais de 85% de Duque de Caxias têm reforço de policiamento da Força Municipal, segundo o administrador municipal. “Uma cidade maiscontribui para a atração de investimentos, movimenta a economia e ajuda a gerar emprego e oportunidades para a população”.

Com a expansão, já são mais de 30 localidades que contam com a presença dos agentes, que realizam patrulhamento preventivo pelas ruas, contribuindo para ampliar a sensação de segurança e de tranquilidade da população.



As equipes são reconhecidas pelo uniforme com blusa amarela, calça azul-marinho e boina preta. A atuação da Força Municipal tem como objetivos reforçar o patrulhamento preventivo e apoiar as polícias Civil e Militar nas ações de segurança e no combate à criminalidade.



Além da presença dos agentes nas ruas, a prefeitura também investe em tecnologia para reforçar a segurança. O sistema de vigilância eletrônica conta com câmeras equipadas com Inteligência Artificial (IA), capazes de realizar identificação facial e leitura de placas de veículos. A tecnologia é uma importante ferramenta de apoio às forças de segurança nas ações de prevenção e de combate ao crime.



As ações da prefeitura na área de segurança pública integram uma estratégia de fortalecimento da segurança no município, com o objetivo de tornar Duque de Caxias a capital da segurança.



