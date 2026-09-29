Duque de Caxias recebe o projeto 'Abrace a Diferença' - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Duque de Caxias recebe o projeto 'Abrace a Diferença'Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 29/09/2026 18:15

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias (SMASDH), por meio do CEAM Vera Lúcia Pereira, realizou em parceria com a Subsecretaria de Políticas Inclusivas, uma atividade do projeto Abrace a Diferença, voltada ao aprendizado da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A ação aconteceu no Complexo de Assistência Social e reuniu colaboradores da unidade em uma atividade de aprendizado e sensibilização sobre a comunicação e o atendimento às pessoas deficiência auditiva e pessoas com deficiência na comunicação e na fala, promovendo mais acessibilidade nos serviços oferecidos à população.



Durante a atividade, os participantes tiveram contato com conhecimentos básicos de Libras e orientações que podem auxiliar na comunicação durante os atendimentos e nas ações realizadas pelos serviços socioassistenciais.



A iniciativa também marcou um momento importante para a região: esta foi a primeira vez que o projeto Abrace a Diferença chegou à Baixada Fluminense, ampliando as ações de promoção da inclusão e da acessibilidade.



Para a SMASDH, investir na qualificação dos profissionais também significa fortalecer a garantia de direitos e contribuir para que os serviços públicos estejam cada vez mais preparados para atender a todos com respeito, autonomia e igualdade de acesso.