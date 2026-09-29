Duque de Caxias recebe o projeto 'Abrace a Diferença'Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Durante a atividade, os participantes tiveram contato com conhecimentos básicos de Libras e orientações que podem auxiliar na comunicação durante os atendimentos e nas ações realizadas pelos serviços socioassistenciais.
A iniciativa também marcou um momento importante para a região: esta foi a primeira vez que o projeto Abrace a Diferença chegou à Baixada Fluminense, ampliando as ações de promoção da inclusão e da acessibilidade.
Para a SMASDH, investir na qualificação dos profissionais também significa fortalecer a garantia de direitos e contribuir para que os serviços públicos estejam cada vez mais preparados para atender a todos com respeito, autonomia e igualdade de acesso.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.