Donna Dona emociona e faz o público dançar em show em Duque de Caxias - João Pedro/Divulgação

Donna Dona emociona e faz o público dançar em show em Duque de CaxiasJoão Pedro/Divulgação

Publicado 29/09/2026 19:08

Donna Dona levou toda a pluralidade de seu talento para o público de sua terra natal, Duque de Caxias.



O espetáculo aconteceu na Lira de Ouro e contou com participações especiais de Gabi Blue, Vikkie Coutinho e Matheuzão — artistas independentes da Baixada e do Rio que atuaram como backing vocals e também apresentaram trechos de seus repertórios autorais. levou toda a pluralidade de seu talento para o público de sua terra natal, Duque de Caxias. Com a bagagem conquistada em anos de vivência direta nas praças, trens e ônibus, a cantora e compositora bilíngue apresentou o show gratuito de lançamento do seu mais novo single, "grandona". O espetáculo aconteceu na Lira de Ouro e contou com participações especiais de Gabi Blue, Vikkie Coutinho e Matheuzão — artistas independentes dae do Rio que atuaram como backing vocals e também apresentaram trechos de seus repertórios autorais.

Donna Dona emociona e faz o público dançar em show em Duque de Caxias João Pedro/Divulgação



O setlist do espetáculo apresentou as referências musicais de Donna Dona, como Gal Costa, Djavan, Michael Jackson e Stevie Wonder, além de um bloco dançante recheado de MPB, soul, hip-hop e divas pop. Além de suas faixas autorais "presente" e "grandona", o público teve o privilégio de ouvir em primeira mão o próximo single da cantora, "Eu sonho com Martin Luther King".



O show traduziu a essência de Donna Dona, artista multifacetada da Baixada Fluminense que navega com sensibilidade entre MPB, jazz, R&B e pop, sempre acompanhada de uma marcante presença teatral. A cantora reafirmou no palco uma narrativa potente sobre empoderamento e protagonismo feminino, consolidando-se como uma das vozes mais autênticas e necessárias da nova cena fluminense. O setlist do espetáculo apresentou as referências musicais de Donna Dona, como Gal Costa, Djavan, Michael Jackson e Stevie Wonder, além de um bloco dançante recheado de MPB, soul, hip-hop e divas pop. Além de suas faixas autorais "presente" e "grandona", o público teve o privilégio de ouvir em primeira mão o próximo single da cantora, "Eu sonho com Martin Luther King".O show traduziu a essência de Donna Dona, artista multifacetada da Baixada Fluminense que navega com sensibilidade entre MPB, jazz, R&B e pop, sempre acompanhada de uma marcante presença teatral. A cantora reafirmou no palco uma narrativa potente sobre empoderamento e protagonismo feminino, consolidando-se como uma das vozes mais autênticas e necessárias da nova cena fluminense.

Além da entrega artística, o evento teve caráter solidário por meio de uma parceria filantrópica com a ONG Gramachinhos, arrecadando biscoitos para as crianças atendidas pela instituição em Caxias.