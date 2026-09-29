Donna Dona emociona e faz o público dançar em show em Duque de CaxiasJoão Pedro/Divulgação
O espetáculo aconteceu na Lira de Ouro e contou com participações especiais de Gabi Blue, Vikkie Coutinho e Matheuzão — artistas independentes da Baixada e do Rio que atuaram como backing vocals e também apresentaram trechos de seus repertórios autorais.
O setlist do espetáculo apresentou as referências musicais de Donna Dona, como Gal Costa, Djavan, Michael Jackson e Stevie Wonder, além de um bloco dançante recheado de MPB, soul, hip-hop e divas pop. Além de suas faixas autorais "presente" e "grandona", o público teve o privilégio de ouvir em primeira mão o próximo single da cantora, "Eu sonho com Martin Luther King".
O show traduziu a essência de Donna Dona, artista multifacetada da Baixada Fluminense que navega com sensibilidade entre MPB, jazz, R&B e pop, sempre acompanhada de uma marcante presença teatral. A cantora reafirmou no palco uma narrativa potente sobre empoderamento e protagonismo feminino, consolidando-se como uma das vozes mais autênticas e necessárias da nova cena fluminense.
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