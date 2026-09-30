Ação da Polícia Militar em Duque de CaxiasDivulgação/PM

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Igor Silva
Um homem foi preso e uma pistola apreendida por policiais militares do Grupo de Ações Táticas (GAT), do 15º BPM (Duque de Caxias). Os agentes também recuperaram munição e drogas na comunidade do Corte Oito.
A equipe realizava um patrulhamento de rotina pela Rua Barbacena quando avistou um grupo de homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos fugiram em direção às vielas da localidade.
Diante da tentativa de fuga, os agentes montaram um cerco tático na região e conseguiram interceptar um dos homens. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele uma pistola, três carregadores e munições.
Em varreduras realizadas nas imediações do ponto de abordagem, os PMs também localizaram dois rádios transmissores e uma farta quantidade de material entorpecente.
O preso e todo o material recolhido foram conduzidos para a 59ª DP (Duque de Caxias), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para a lavratura do auto de prisão e demais medidas cabíveis.