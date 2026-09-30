Ação da Polícia Militar em Duque de CaxiasDivulgação/PM
Homem é preso com pistola e drogas em Duque de Caxias
Grupo de Ações Táticas (GAT), do 15º BPM, realizava um patrulhamento de rotina na comunidade do Corte Oito
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Caxias Oktoberfest reúne durante três dias mais de 200 mil pessoas
Realizado na Arena da Baixada, o evento contou com atrações como Matuê, Seu Jorge, Dennis DJ e Natanzinho Lima
Donna Dona emociona e faz o público dançar durante show em Caxias
Cantora e compositora bilíngue apresentou show gratuito de lançamento do seu mais novo single, "grandona"
Caxias vai instalar mais câmeras de segurança no primeiro distrito
Serão 30 novas Torres de Segurança, cada uma equipada com seis câmeras, 180 no total, dotadas de Inteligência Artificial (IA)
Festa Literária de Caxias teve doação de mais de 8 mil livros
Secretário de Cultura e Turismo, Aroldo Brito, promete que o evento vai entrar para o calendário anual do município
Duque de Caxias debate fenômenos climáticos e estratégias para El Niño
Encontro serviu para ampliar a capacidade de prevenção e resposta do poder público diante dos desafios socioambientais
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