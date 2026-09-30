Ação da Polícia Militar em Duque de Caxias - Divulgação/PM

Ação da Polícia Militar em Duque de CaxiasDivulgação/PM

Publicado 30/09/2026 16:29

A equipe realizava um patrulhamento de rotina pela Rua Barbacena quando avistou um grupo de homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos fugiram em direção às vielas da localidade.

Diante da tentativa de fuga, os agentes montaram um cerco tático na região e conseguiram interceptar um dos homens. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele uma pistola, três carregadores e munições.

Em varreduras realizadas nas imediações do ponto de abordagem, os PMs também localizaram dois rádios transmissores e uma farta quantidade de material entorpecente.

O preso e todo o material recolhido foram conduzidos para a 59ª DP (Duque de Caxias), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para a lavratura do auto de prisão e demais medidas cabíveis.