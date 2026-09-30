Caxias prorroga prazo para retirada do kit da corrida Pink Day - Reprodução

Caxias prorroga prazo para retirada do kit da corrida Pink DayReprodução

Publicado 30/09/2026 21:52 | Atualizado 30/09/2026 22:43

Promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) de Duque de Caxias, o evento alcançou a marca de 20 mil inscritos, sendo 70% mulheres, que são as homenageadas desta edição do Pink Day. A corrida e caminhada acontece no próximo sábado, 3 de outubro, no Centro do município.

A concentração será a partir das 7h, na Avenida Dr. Plínio Casado, na altura da Praça do Pacificador. A largada da corrida e caminhada está prevista para as 8h. O percurso terá 5 quilômetros, sendo 2,5 km de ida e 2,5 km de volta.

A largada será na Avenida Dr. Plínio Casado, na altura da Rua Nunes Alves. Os participantes seguirão pela Avenida Governador Leonel de Moura Brizola até o quilômetro 2,5, próximo à Praça da Bíblia, na altura da Rua Petrópolis. Em seguida, retornarão em direção à Praça do Pacificador, onde estará localizada a linha de chegada.

Para a realização do evento, haverá fechamento da via entre a Praça do Pacificador e a Praça da Bíblia, em ambos os sentidos, a partir da 0h do dia 1º de outubro.

A Embaixadora da Inclusão e primeira-dama de Duque de Caxias, Júlia Reis, também participará da Corrida e Caminhada Pink Day, que tem como proposta celebrar a força feminina por meio do esporte, promovendo saúde e qualidade de vida. Segundo Júlia Reis, o evento também reforça a importância da inclusão:

“A Corrida e Caminhada Pink Day celebra a força feminina e a importância da mulher para uma sociedade mais justa e acolhedora. O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, está trabalhando para que o município seja uma cidade inclusiva, oferecendo oportunidades de desenvolvimento para pessoas com limitações de mobilidade, pessoas neurodivergentes e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio do Centro Especializado em Reabilitação IV (CER-IV), da Fazendinha do Autista e da Casa do Autista, que está sendo construída para atender crianças e jovens neurodivergentes.”



Retirada dos kits

A retirada dos kits acontece no Mergulhão de Duque de Caxias, localizado na Avenida Dr. Plínio Casado, no Centro, nos seguintes dias e horários:

* Quarta-feira, 30 de setembro: das 8h às 20h;

* Quinta-feira, 1º de outubro: das 8h às 20h.



A Corrida e Caminhada Pink Day amplia a programação de corridas de rua promovida em Duque de Caxias e reforça a participação do município no calendário esportivo do estado.