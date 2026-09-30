Duque de Caxias vai ganhar faixa exclusiva para motocicletas no Centro - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Duque de Caxias vai ganhar faixa exclusiva para motocicletas no CentroDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 30/09/2026 22:20

A Prefeitura de Duque de Caxias iniciou a implantação de uma faixa exclusiva para motocicletas na Avenida Leonel de Moura Brizola, no Centro. A estrutura, que terá velocidade máxima permitida de 60 km/h, passará inicialmente por um período de testes para avaliar o fluxo de veículos, o comportamento dos condutores e a eficiência da sinalização.

A fiscalização e o monitoramento serão realizados por meio de câmeras. A via já conta com módulos integrados instalados em alguns pontos do entorno, que também serão incorporados ao sistema de acompanhamento e fiscalização.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a segurança dos motociclistas e dos demais usuários da via, além de organizar a circulação de motocicletas em um dos principais corredores de trânsito da região.

A previsão é que os serviços sejam concluídos em outubro. O cronograma, no entanto, poderá sofrer alterações em função das condições climáticas e do fluxo de veículos, já que a implantação exige intervenções externas para a execução da sinalização viária.