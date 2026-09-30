Vereadores apontam necessidade de obras e serviços em CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
Vereadores apontam necessidade de obras e serviços em Caxias
Asfalto, instalação de abrigos de ônibus e ambulatório de cardiologia do Hospital do Coração foram algumas das solicitações
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Programa Visão Caxiense entrega mais 3 mil óculos gratuitos
Em três meses de atividade, iniciativa já atendeu mais de 15 mil pessoas e é destinada aos pacientes regulados
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Inscritos têm até quinta-feira, 1º de outubro, para pegar camisa, pulseira e número de identificação
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