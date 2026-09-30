Vereadores apontam necessidade de obras e serviços em Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores apontam necessidade de obras e serviços em CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 30/09/2026 22:14

decretos legislativos consignando medalhas, requerimentos concedendo moções e indicações solicitando obras e serviços no município. Os vereadores de Duque de Caxias reuniram-se em sessão plenária na última terça-feira, 29. A pedido do presidente Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira (MDB), que secretariava os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura do Expediente do Dia, contendo projetos deconsignando medalhas, requerimentos concedendo moções e indicações solicitando obras e serviços no município.

Entre as demandas apresentadas, destacam-se: recapeamento asfáltico e troca de ralos no Beco da Igreja, bairro Centenário; criação de baias de embarque e desembarque com espaço para ônibus municipais e intermunicipais na área da Supervia, na Avenida Presidente Vargas, em frente à Estação de Trem Duque de Caxias; e a implantação de um ambulatório de Cardiologia no Hospital Municipal do Coração São José, para viabilizar que os pacientes tenham acesso à continuidade de seu tratamento no mesmo local onde foram atendidos e submetidos a procedimentos médicos.

Também foram solicitados a implantação de uma Vila Olímpica no bairro Prainha; instalação de área destinada à prática de caminhada e atividades físicas e revitalização da Praça Alcir Cavalini, bairro Jardim Gramacho; e um estudo a fim de criar, mediante parceria com instituições como o Sebrae, o “Guia do Empreendedor Duquecaxiense”.

Os vereadores também aprovaram, em dois turnos, projetos de lei e de decretos legislativos. Os PL’s de iniciativa dos vereadores referem-se à denominação de logradouro público - Rua Maria Zilma do Nascimento; instituição do Dia Municipal da Pessoa com Deficiência Visual; e a criação da Política Municipal de Formação e Incentivo de Bons Influenciadores Digitais.

Manifestações

Os vereadores também abordaram a implantação de Clínicas da Família, em especial, no Engenho do Porto, que irá atender mais de 20 mil moradores da região, a instalação da Muralha de Digital no bairro Bar dos Cavaleiros; a inauguração do Parque do Povo, antiga Praça da Apoteose, no último dia 25, e a importância dos empreendedores locais.

A implantação de um ambulatório de Cardiologia no Hospital Municipal do Coração São José foi reforçada na tribuna, assim como, o reforço da segurança previsto para as vias do bairro Vila São Luiz que saem na Rodovia Washington Luiz.