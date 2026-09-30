Prefeitura de Caxias entrega mais de 2.400 aparelhos auditivos - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Caxias entrega mais de 2.400 aparelhos auditivosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 30/09/2026 21:57

Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda. Essa é a quarta entrega realizada no ano de 2026. O evento foi realizado na Nova Arena da Baixada, localizada na Rodovia Washington Luiz, Km 104, no bairro Santa Cruz da Serra. A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, fez mais uma entrega gratuita de aparelhos auditivos . Foram 2.400 aparelhos entregues, beneficiando 1.200 pacientes, acompanhados pelo. Essa é a quarta entrega realizada no ano de 2026. O evento foi realizado na Nova Arena da Baixada, localizada na Rodovia Washington Luiz, Km 104, no bairro Santa Cruz da Serra.

Inaugurado pela Prefeitura de Duque de Caxias em agosto de 2018, o Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda já atendeu, desde a sua fundação, mais de 63 mil pacientes de diversos municípios do estado; realizou mais de 537 mil procedimentos; e entregou mais 49 mil aparelhos auditivos, tornando-se referência no atendimento especializado. Só nos anos últimos 20 meses, foram mais de 8.800 pacientes beneficiados com a entrega de mais de 16 mil aparelhos. A cerimônia celebra também um marco histórico do projeto, com 6 mil pacientes beneficiados em apenas quatro meses.



A unidade de audiologia municipal é referência para pacientes de todo o estado e está instalada em espaço anexo ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC). No local, os pacientes têm acesso a exames, a tratamentos específicos, à terapia fonoaudiológica e a próteses. A unidade conta com profissionais que se comunicam perfeitamente em Libras, garantindo acolhimento e acessibilidade para quem precisa.

O atendimento no Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda é realizado por meio de encaminhamento médico, de 2ª a 6ª feira, das 7h às 17h, no primeiro andar do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, localizado às margens da Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias.