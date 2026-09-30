Inaugurado pela Prefeitura de Duque de Caxias em agosto de 2018, o Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda já atendeu, desde a sua fundação, mais de 63 mil pacientes de diversos municípios do estado; realizou mais de 537 mil procedimentos; e entregou mais 49 mil aparelhos auditivos, tornando-se referência no atendimento especializado. Só nos anos últimos 20 meses, foram mais de 8.800 pacientes beneficiados com a entrega de mais de 16 mil aparelhos. A cerimônia celebra também um marco histórico do projeto, com 6 mil pacientes beneficiados em apenas quatro meses.
A unidade de audiologia municipal é referência para pacientes de todo o estado e está instalada em espaço anexo ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC). No local, os pacientes têm acesso a exames, a tratamentos específicos, à terapia fonoaudiológica e a próteses. A unidade conta com profissionais que se comunicam perfeitamente em Libras, garantindo acolhimento e acessibilidade para quem precisa.
O atendimento no Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda é realizado por meio de encaminhamento médico, de 2ª a 6ª feira, das 7h às 17h, no primeiro andar do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, localizado às margens da Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias.
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