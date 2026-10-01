Secretaria de Saúde de Caxias apresenta relatório em audiência pública - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Secretaria de Saúde de Caxias apresenta relatório em audiência públicaArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 01/10/2026 16:53 | Atualizado 01/10/2026 17:10





O superintendente da Câmara, Nivan Almeida, convidou à mesa, a secretária de Saúde, Célia Serrano; a presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara, vereadora Juliana do Táxi (PL); o vereador Michel Reis (SD); o subsecretário de Atenção Primária Carlos Freitas; o subsecretário executivo de Saúde, Vinícius Senos; e a diretora-geral da UPA Pediátrica Dr. Walter Garcia Borges, Drª Cecília Alves. A Câmara de Duque de Caxias sediou a audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde para prestação de contas referentes ao 2º quadrimestre de 2026 (maio a agosto) . Conforme a Lei Complementar nº 141/2012 e a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 459/2012, a pasta precisa apresentar ao Legislativo um relatório detalhado da gestão da saúde.O superintendente da Câmara, Nivan Almeida, convidou à mesa, a secretária de Saúde, Célia Serrano; a presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara, vereadora Juliana do Táxi (PL); o vereador Michel Reis (SD); o subsecretário de Atenção Primária Carlos Freitas; o subsecretário executivo de Saúde, Vinícius Senos; e a diretora-geral da UPA Pediátrica Dr. Walter Garcia Borges, Drª Cecília Alves.

Secretaria de Saúde de Caxias apresenta relatório em audiência pública Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação



Os servidores da Saúde fizeram a explanação com as informações provenientes dos relatórios gerenciais do Sistema de Informação sobre o Orçamento Público em Saúde (SIOPS). O relatório aponta que o total da receita realizada pelo município foi pouco acima de R$1,9 bilhão.



A Prefeitura de Duque de Caxias investiu mais de R$ 111 milhões em recursos próprios na saúde. A receita arrecadada entre a Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde foi em torno de R$423 milhões, e o percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de impostos líquida e transferências foi de 15,30%.



O Hospital Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo realizou 4.571 cirurgias eletivas e emergenciais. A Maternidade de Santa Cruz da Serra, entre maio/agosto deste ano atingiu 14.762 atendimentos como consultas e internação, parto cesáreo, parto normal com obstetra e com enfermeira obstetra, wintercuretagem, laqueadura de trompas, teste de orelhinha, frenectomia lingual e outros procedimentos.



Os Centros de Fisioterapia Pastor Norival Franco, Pilar, Vila São Luiz e Policlínica Hospital Duque de Caxias alcançaram 24.001 atendimentos. O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes registrou 62.003 consultas e procedimentos ambulatoriais. Os servidores dafizeram a explanação com as informações provenientes dos relatórios gerenciais do Sistema de Informação sobre o Orçamento Público em Saúde (SIOPS). O relatório aponta que o total da receita realizada pelo município foi pouco acima de R$1,9 bilhão.A Prefeitura de Duque de Caxias investiu mais de R$ 111 milhões em recursos próprios na saúde. A receita arrecadada entre a Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde foi em torno de R$423 milhões, e o percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de impostos líquida e transferências foi de 15,30%.realizou 4.571 cirurgias eletivas e emergenciais. A Maternidade de Santa Cruz da Serra, entre maio/agosto deste ano atingiu 14.762 atendimentos como consultas e internação, parto cesáreo, parto normal com obstetra e com enfermeira obstetra, wintercuretagem, laqueadura de trompas, teste de orelhinha, frenectomia lingual e outros procedimentos.Os Centros de Fisioterapia Pastor Norival Franco, Pilar, Vila São Luiz e Policlínica Hospital Duque de Caxias alcançaram 24.001 atendimentos. O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes registrou 62.003 consultas e procedimentos ambulatoriais.

Secretaria de Saúde de Caxias apresenta relatório em audiência pública Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação



Na UPA 24h Walter Garcia Borges foram 27.108 consultas classificadas entre emergência (prioridade imediata); muita urgente (prioridade); urgente (alta prioridade); pouca urgente (média prioridade) e não urgente (baixa prioridade). Na UPA Beira Mar, foram 63.454 atendimentos. Nas UPAs do Parque Lafaiete e do Sarapuí, foram 41.082 e 35.162, respectivamente.



O Centro de Referência em Atenção à Saúde da Mulher (CRAESM) realizou 47.808 atendimentos em diversas especialidades. Os Centros Especializados em Reabilitação (CER) II e IV alcançaram 32.706 e 214.716 consultas e exames, respectivamente. O Centro de Atenção Total ao Adolescente (Ceata) finalizou o 2º Quadrimestre de 2026 com 13.667 procedimentos; e a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), chegou a 24.155 atendimentos no 2º quadrimestre de 2026.



A Policlínica Municipal registrou 77.190 atendimentos em várias especialidades. O Centro de Imagem fez 207.986 procedimentos e o Hospital Municipal do Olho (Júlio Cândido de Brito), 65.218, entre consultas e procedimentos oftalmológicos. O Hospital do Coração, inaugurado em abril de 2025, já realizou até o momento 12.816 procedimentos, entre angioplastia, cateterismo, ecocardiograma, marcapasso e outros.



O Hospital de Imbariê, inaugurado em junho deste ano, já realizou 18.005 atendimentos de emergência; o Centro Municipal de Saúde totalizou 102.438 atendimentos em especialidades e exames complementares; o Hospital Infantil Ismélia Silveira alcançou 20.393 atendimentos; e o Infantil Padre Guilherme, 16.613 atendimentos de emergência. Nos centros de fisioterapia (Pilar, Pastor Norival Franco, Vila São Luiz e o da Policlínica) foram registrados 25.948 atendimentos.



As Unidades pré-hospitalares de Saracuruna, Parque Equitativa, Campos Elíseos, Pilar, Xerém e Imbariê totalizaram 179.316 atendimentos de urgência, sendo que na de Imbariê, devido à inauguração do hospital, foram contabilizados os atendimentos apenas de maio e junho, totalizando 13.629. já os as consultas e procedimentos nas Unidades de Saúde da Família e nas Clínicas da Família chegaram a 681.236.



Na audiência pública também foram apresentados os números da Farmácia Judicial e do Departamento de Fármacos e insumos estratégicos, e da coordenação de saúde bucal.



Os representantes do Conselho Municipal de Saúde, Padro Davi e Leonardo Légora apresentaram as suas demandas baseadas nos números apresentados na saúde bucal, farmácia e na importância de se tratar a saúde mental no ambiente de trabalho.



A secretária municipal de Saúde, Célia Serrano, respondeu as questões e citou a transformação da saúde nos últimos anos. A mesa também se manifestou. Na UPA 24h Walter Garcia Borges foram 27.108 consultas classificadas entre emergência (prioridade imediata); muita urgente (prioridade); urgente (alta prioridade); pouca urgente (média prioridade) e não urgente (baixa prioridade). Na UPA Beira Mar, foram 63.454 atendimentos. Nas UPAs do Parque Lafaiete e do Sarapuí, foram 41.082 e 35.162, respectivamente.O Centro de Referência em Atenção à(CRAESM) realizou 47.808 atendimentos em diversas especialidades. Os Centros Especializados em Reabilitação (CER) II e IV alcançaram 32.706 e 214.716 consultas e exames, respectivamente. O Centro de Atenção Total ao Adolescente (Ceata) finalizou o 2º Quadrimestre de 2026 com 13.667 procedimentos; e a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), chegou a 24.155 atendimentos no 2º quadrimestre de 2026.A Policlínica Municipal registrou 77.190 atendimentos em várias especialidades. O Centro de Imagem fez 207.986 procedimentos e o Hospital Municipal do Olho (Júlio Cândido de Brito), 65.218, entre consultas e procedimentos oftalmológicos. O Hospital do Coração, inaugurado em abril de 2025, já realizou até o momento 12.816 procedimentos, entre angioplastia, cateterismo, ecocardiograma, marcapasso e outros.O Hospital de Imbariê, inaugurado em junho deste ano, já realizou 18.005 atendimentos de emergência; o Centro Municipal de Saúde totalizou 102.438 atendimentos em especialidades e exames complementares; o Hospital Infantil Ismélia Silveira alcançou 20.393 atendimentos; e o Infantil Padre Guilherme, 16.613 atendimentos de emergência. Nos centros de fisioterapia (Pilar, Pastor Norival Franco, Vila São Luiz e o da Policlínica) foram registrados 25.948 atendimentos.Asde Saracuruna, Parque Equitativa, Campos Elíseos, Pilar, Xerém e Imbariê totalizaram 179.316 atendimentos de urgência, sendo que na de Imbariê, devido à inauguração do hospital, foram contabilizados os atendimentos apenas de maio e junho, totalizando 13.629. já os as consultas e procedimentos nas Unidades de Saúde da Família e nas Clínicas da Família chegaram a 681.236.Na audiência pública também foram apresentados os números da Farmácia Judicial e do Departamento de Fármacos e insumos estratégicos, e da coordenação de saúde bucal.Os representantes do Conselho Municipal de Saúde, Padro Davi e Leonardo Légora apresentaram as suas demandas baseadas nos números apresentados na saúde bucal, farmácia e na importância de se tratar a saúde mental no ambiente de trabalho.A secretária municipal de Saúde, Célia Serrano, respondeu as questões e citou a transformação da saúde nos últimos anos. A mesa também se manifestou.

“Estamos aqui para somar e fiscalizar. A Câmara torce para que a cidade a cada dia seja a melhor em saúde, melhor em educação. Fico muito feliz quando a gente chega à 32ª Clínica da Família e, não é qualquer Clínica da Família, é qualidade para a população”, resumiu a vereadora Juliana do Táxi.