Muralha Digital chega ao limite de Duque de Caxias com Magé - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Muralha Digital chega ao limite de Duque de Caxias com MagéDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 01/10/2026 16:37

Mais uma Muralha Digital foi instalada em Duque de Caxias. Desta vez, o equipamento foi implantado no limite com Magé, no bairro Parada Angélica, no terceiro distrito. O sétimo pórtico está localizado na esquina da Avenida Automóvel Clube com a Rua Coronel Sisson.

Muralha Digital chega ao limite de Duque de Caxias com Magé Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

A prefeita de Magé, Jamille Cozzolino, participou da inauguração ao lado do prefeito Netinho Reis, reforçando a integração entre os municípios nas ações de segurança da região.



Duque de Caxias segue ampliando a vigilância eletrônica com câmeras dotadas de Inteligência Artificial (IA), capazes de realizar reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. A cidade também está recebendo novas torres de segurança e Muralhas Digitais em pontos estratégicos e nos principais acessos ao município.



O trabalho une tecnologia, presença da Força Municipal nas ruas e integração com as polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal.



“Estamos fechando o cerco contra a criminalidade. Quem entra e quem sai de Duque de Caxias encontra uma cidade cada vez mais monitorada, com agentes armados nas ruas e as forças trabalhando juntas. Não vamos aceitar que o medo tire do caxiense o direito de ir e vir. Segurança é prioridade e vamos continuar avançando”, afirmou o prefeito Netinho Reis.

Muralha Digital chega ao limite de Duque de Caxias com Magé Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



As Muralhas Digitais contam ainda com painéis de alta resolução que podem ser utilizados para divulgar informações de interesse da população, como campanhas de vacinação, condições do trânsito e outros

avisos.



A Prefeitura ressalta que as câmeras do sistema não são utilizadas para fiscalização de trânsito e não geram multas. As Muralhas Digitais contam ainda com painéis de alta resolução que podem ser utilizados para divulgar informações de interesse da população, como campanhas de vacinação, condições do trânsito e outrosavisos.A Prefeitura ressalta que as câmeras do sistema não são utilizadas para fiscalização de trânsito e não geram multas.