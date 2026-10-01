Praça em Xerém é reformada e ganha novos espaços de esporte - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Praça em Xerém é reformada e ganha novos espaços de esporteDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 01/10/2026 17:04

Um dos espaços de convivência mais importantes da Vila do Sase, em Xerém, ganhou uma nova cara. A Prefeitura de Duque de Caxias entregou à população, nesta quarta-feira (30/09), a reforma da Praça José Ferreira, no Quarto Distrito, transformando o local em um ambiente mais moderno, seguro e adequado para a prática de esportes, lazer e convivência entre moradores de diferentes idades.

Praça em Xerém é reformada e ganha novos espaços de esporte Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

A intervenção contemplou praticamente toda a estrutura da praça. O piso da quadra foi totalmente refeito, recebeu nova pintura e teve o alambrado substituído, garantindo melhores condições para a prática esportiva. O piso intertravado de toda a praça também foi trocado, proporcionando mais conforto e acessibilidade para quem circula pelo espaço.

A área de lazer das crianças ganhou um playground novo, equipado com brinquedos interativos, criando um ambiente pensado para estimular a diversão e a convivência. Já os equipamentos da Academia da Terceira Idade passaram por recuperação e voltaram a oferecer aos moradores um espaço adequado para atividades físicas ao ar livre.

Outro destaque da revitalização foi a recuperação das áreas ao redor das árvores, que receberam novas estruturas nas golas, contribuindo para a organização e valorização paisagística da praça. A iluminação também foi modernizada com a instalação de luminárias em LED, ampliando a qualidade do espaço e permitindo que a população aproveite a praça também no período noturno.

Praça em Xerém é reformada e ganha novos espaços de esporte Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

“Quando a gente entrega uma praça renovada, não está entregando apenas um espaço físico. Estamos devolvendo à população um lugar de encontro, de convivência, de esporte e de lazer. A Praça José Ferreira foi preparada para receber crianças, jovens, adultos e idosos, com mais conforto, segurança e estrutura. É esse cuidado que queremos levar para todos os bairros de Duque de Caxias”, destacou o prefeito Netinho Reis.



