Praça em Xerém é reformada e ganha novos espaços de esporteDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Praça em Xerém é reformada e ganha novos espaços de esporte
Prefeito Netinho Reis afirmou que praça José Ferreira é um dos espaços de convivência mais importantes da Vila do Sase
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Secretaria de Saúde de Caxias apresenta relatório em audiência pública
Informações apresentadas são provenientes do Sistema de Informação sobre o Orçamento Público em Saúde
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Iniciativa terá velocidade máxima permitida de 60 km/h e passará inicialmente por um período de testes
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Asfalto, instalação de abrigos de ônibus e ambulatório de cardiologia do Hospital do Coração foram algumas das solicitações
Programa Visão Caxiense entrega mais 3 mil óculos gratuitos
Em três meses de atividade, iniciativa já atendeu mais de 15 mil pessoas e é destinada aos pacientes regulados
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