Prefeitura de Duque de Caxias renova frota dos ônibus Tarifa Zero - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Duque de Caxias renova frota dos ônibus Tarifa ZeroDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 02/10/2026 18:48

não pagará passagem de ônibus nas linhas municipais de 6h às 20h. A Prefeitura de Duque de Caxias preparou o município para atender a população no domingo, 4 de outubro, primeiro turno da eleição. Entre as medidas adotadas, o prefeito Netinho Reis assinou o Decreto n⁰ 9.189/2026, suspendendo a cobrança do valor da passagem nos ônibus municipais. A lei estabelece que, no dia 4 e no dia 25 de outubro, primeiro e segundo turnos da eleição, respectivamente, o(a) duque-caxiensenas linhas municipais de 6h às 20h. Além das linhas do Tarifa Zero, que são oferecidas à população, gratuitamente, as demais linhas municipais também vão circular sem a cobrança de passagem . As concessionárias devem manter as linhas com número de ônibus, horário e itinerário compatível com os disponíveis em dias úteis.

A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura, informa que a equipe de limpeza será reforçada no dia 4 de outubro, domingo, e que os serviços de coleta domiciliar e de remoção de lixo das ruas serão antecipados.

Os serviços de capina e de roçagem também tiveram o cronograma antecipado nas semanas que antecederam as eleições, com o objetivo de garantir a manutenção e a limpeza dos espaços públicos do município.

Em relação ao trânsito, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, por meio do Departamento de Trânsito, informa que as equipes responsáveis pelo controle e ordenamento do tráfego na cidade também serão reforçadas no dia 4 de outubro, domingo, para garantir maior fluidez e segurança durante o primeiro turno das eleições.