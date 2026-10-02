Prefeitura de Duque de Caxias renova frota dos ônibus Tarifa ZeroDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Caxias terá transporte municipal gratuito durante as eleições
Prefeitura do município também informou que as equipes de limpeza e coleta domiciliar serão reforçadas no domingo, dia 4
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Teatro Raul Cortez, em Caxias, terá espetáculo sobre Whitney Houston
Musical narra trajetória de uma das maiores cantoras do mundo, passando pela fase gospel até as canções mais icônicas
Complexo esportivo no Parque Eldorado, em Caxias, é revitalizado
Gramado do campo foi substituído e ganhou nova pintura, enquanto o alambrado foi refeito e novas telas foram instaladas
Caxias registra marca histórica de redução de índices de criminalidade
Dados apontam queda de 84,8% nos roubos de carga, 39% nos roubos de rua e 26,5% nos roubos de veículos
Praça em Xerém é reformada e ganha novos espaços de esporte
Prefeito Netinho Reis afirmou que praça José Ferreira é um dos espaços de convivência mais importantes da Vila do Sase
Saúde de Caxias apresenta relatório em audiência pública na Câmara
Informações apresentadas são provenientes do Sistema de Informação sobre o Orçamento Público em Saúde
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