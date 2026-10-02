Teatro Raul Cortez, em Caxias, terá espetáculo sobre Whitney HoustonDivulgação

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Igor Silva
Thalita Pertuzatti retorna ao Teatro Municipal Raul Cortez, em Duque de Caxias, com o espetáculo “Whitney Forever”. O musical narra a trajetória de uma das maiores cantoras de todos os tempos, passando pela fase gospel até as suas canções mais icônicas, como “I Will Always Love You”, “One Moment in Time”,“Greatest Love of All” e “I Wanna Dance With Somebody”.
Em outubro, o teatro também vai receber dois espetáculos infantis. São eles: “A Bela e a Fera”, um musical que promete emoção, magia e muitas histórias de superação; e “Mickey - A Grande Caça ao Tesouro”, um espetáculo sobre aventura, amizade, coragem e fantasia.

Para os amantes do rock, o palco aberto do Teatro Raul Cortez vai ter shows gratuitos para o Festival Rock Brasil. Serão três dias de evento, com shows e muita gastronomia na Praça do Pacificador. A primeira banda já está confirmada pela organização do Festival, será a Destroya.

Por contas das eleições, excepcionalmente neste mês, o Teatro Municipal Raul Cortez vai ter menos atrações. A decisão de diminuir os espetáculos foi tomada devido ao local servir de Zona Eleitoral para os eleitores.

Confira a programação completa:

• Gala da Dança

Data: 7 de outubro (quarta-feira)

Horário: 18h

Ingresso: a partir de R$30,00;



• Thalita Pertuzatti em Whitney Forever

Data: 9 de outubro (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingresso: a partir de R$40,00;



• A Bela e a Fera

Data: 10 de outubro (sábado)

Horário: 15h

Ingresso: a partir de R$30,00;



• Mickey - A Grande Caça ao Tesouro

Data: 11 de outubro (domingo)

Horário: 15h

Ingresso: a partir de R$30,00;



• Orquestra Filarmônica Metropolitana - Sons Pelas Mulheres

Data: 17 de outubro (sábado)

Horário: 18h

Ingresso: gratuito;



• ASAS - Recicle e Dance Voando pelo Rio

Data: 18 de outubro (domingo)

Horário: 15h

Ingresso: a partir de R$40,00;



• Festival Rock Brasil (Palco Aberto)

Data: 29, 30 e 31 de outubro (domingo)

Horário: 18h e 22h

Ingresso: gratuito;


Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Teatro e do Sympla, pelos endereços: https://linktr.ee/teatroraulcortez_ e https://www.sympla.com.br/teatromraulcortez.
O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, S/N, no Centro, em Duque de Caxias. A programação está sujeita a alteração.