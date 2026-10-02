Teatro Raul Cortez, em Caxias, terá espetáculo sobre Whitney Houston - Divulgação

Teatro Raul Cortez, em Caxias, terá espetáculo sobre Whitney HoustonDivulgação

Publicado 02/10/2026 18:41

Thalita Pertuzatti retorna ao Teatro Municipal Raul Cortez , em Duque de Caxias, com o espetáculo “Whitney Forever”. O musical narra a trajetória de uma das maiores cantoras de todos os tempos, passando pela fase gospel até as suas canções mais icônicas, como “I Will Always Love You”, “One Moment in Time”,“Greatest Love of All” e “I Wanna Dance With Somebody”.

Em outubro, o teatro também vai receber dois espetáculos infantis. São eles: “A Bela e a Fera”, um musical que promete emoção, magia e muitas histórias de superação; e “Mickey - A Grande Caça ao Tesouro”, um espetáculo sobre aventura, amizade, coragem e fantasia.



Para os amantes do rock, o palco aberto do Teatro Raul Cortez vai ter shows gratuitos para o Festival Rock Brasil. Serão três dias de evento, com shows e muita gastronomia na Praça do Pacificador. A primeira banda já está confirmada pela organização do Festival, será a Destroya.



Por contas das eleições, excepcionalmente neste mês, o Teatro Municipal Raul Cortez vai ter menos atrações. A decisão de diminuir os espetáculos foi tomada devido ao local servir de Zona Eleitoral para os eleitores.



Confira a programação completa:



• Gala da Dança



Data: 7 de outubro (quarta-feira)



Horário: 18h



Ingresso: a partir de R$30,00;







• Thalita Pertuzatti em Whitney Forever



Data: 9 de outubro (sexta-feira)



Horário: 20h



Ingresso: a partir de R$40,00;







• A Bela e a Fera



Data: 10 de outubro (sábado)



Horário: 15h



Ingresso: a partir de R$30,00;







• Mickey - A Grande Caça ao Tesouro



Data: 11 de outubro (domingo)



Horário: 15h



Ingresso: a partir de R$30,00;







• Orquestra Filarmônica Metropolitana - Sons Pelas Mulheres



Data: 17 de outubro (sábado)



Horário: 18h



Ingresso: gratuito;







• ASAS - Recicle e Dance Voando pelo Rio



Data: 18 de outubro (domingo)



Horário: 15h



Ingresso: a partir de R$40,00;







• Festival Rock Brasil (Palco Aberto)



Data: 29, 30 e 31 de outubro (domingo)



Horário: 18h e 22h



Ingresso: gratuito;





Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Teatro e do Sympla, pelos endereços: https://linktr.ee/teatroraulcortez_ e https://www.sympla.com.br/teatromraulcortez.

O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, S/N, no Centro, em Duque de Caxias. A programação está sujeita a alteração.