Teatro Raul Cortez, em Caxias, terá espetáculo sobre Whitney HoustonDivulgação
Para os amantes do rock, o palco aberto do Teatro Raul Cortez vai ter shows gratuitos para o Festival Rock Brasil. Serão três dias de evento, com shows e muita gastronomia na Praça do Pacificador. A primeira banda já está confirmada pela organização do Festival, será a Destroya.
Por contas das eleições, excepcionalmente neste mês, o Teatro Municipal Raul Cortez vai ter menos atrações. A decisão de diminuir os espetáculos foi tomada devido ao local servir de Zona Eleitoral para os eleitores.
Confira a programação completa:
• Gala da Dança
Data: 7 de outubro (quarta-feira)
Horário: 18h
Ingresso: a partir de R$30,00;
• Thalita Pertuzatti em Whitney Forever
Data: 9 de outubro (sexta-feira)
Horário: 20h
Ingresso: a partir de R$40,00;
• A Bela e a Fera
Data: 10 de outubro (sábado)
Horário: 15h
Ingresso: a partir de R$30,00;
• Mickey - A Grande Caça ao Tesouro
Data: 11 de outubro (domingo)
Horário: 15h
Ingresso: a partir de R$30,00;
• Orquestra Filarmônica Metropolitana - Sons Pelas Mulheres
Data: 17 de outubro (sábado)
Horário: 18h
Ingresso: gratuito;
• ASAS - Recicle e Dance Voando pelo Rio
Data: 18 de outubro (domingo)
Horário: 15h
Ingresso: a partir de R$40,00;
• Festival Rock Brasil (Palco Aberto)
Data: 29, 30 e 31 de outubro (domingo)
Horário: 18h e 22h
Ingresso: gratuito;
Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Teatro e do Sympla, pelos endereços: https://linktr.ee/teatroraulcortez_ e https://www.sympla.com.br/teatromraulcortez.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.