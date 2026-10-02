Complexo esportivo no Parque Eldorado, em Caxias, é revitalizado - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Complexo esportivo no Parque Eldorado, em Caxias, é revitalizadoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 02/10/2026 18:34

Complexo Esportivo Bossa Nova, no Parque Eldorado, transformando o local em um ambiente mais seguro, estruturado e adequado para a prática de atividades físicas e o convívio dos moradores. Mais um espaço de esporte, lazer e convivência foi renovado e entregue à população de Duque de Caxias. A Prefeitura realizou a revitalização do, no Parque Eldorado, transformando o local em um ambiente mais seguro, estruturado e adequado para a prática de atividades físicas e o convívio dos moradores.

Complexo esportivo no Parque Eldorado, em Caxias, é revitalizado Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



O gramado do campo foi substituído e ganhou nova pintura, enquanto o alambrado foi refeito e novas telas foram instaladas no entorno, proporcionando mais segurança para quem utiliza o espaço. A pista de caminhada também foi revitalizada e a Academia da Terceira Idade (ATI) passou por restauração, garantindo melhores condições para a prática de exercícios físicos. A iluminação do campo foi revisada, com manutenção do sistema em LED, ampliando a qualidade da iluminação do espaço no período noturno. O gramado do campo foi substituído e ganhou nova pintura, enquanto o alambrado foi refeito e novas telas foram instaladas no entorno, proporcionando mais segurança para quem utiliza o espaço. A pista de caminhada também foi revitalizada e a Academia da Terceira Idade (ATI) passou por restauração, garantindo melhores condições para a prática de exercícios físicos. A iluminação do campo foi revisada, com manutenção do sistema em LED, ampliando a qualidade da iluminação do espaço no período noturno.

As melhorias também chegaram ao entorno. As ruas próximas à praça receberam operação tapa-buracos, contribuindo para melhorar o acesso de moradores, pedestres e motoristas ao complexo esportivo. Com a revitalização, o Complexo Esportivo Bossa Nova passa a oferecer melhores condições para a prática esportiva e atividades físicas, fortalecendo a utilização dos espaços públicos como pontos de convivência e promoção da qualidade de vida no Segundo Distrito.

Complexo esportivo no Parque Eldorado, em Caxias, é revitalizado Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



“Estamos trabalhando para levar espaços públicos cada vez mais estruturados para os moradores de Duque de Caxias. O Complexo Bossa Nova é um local de encontro, de esporte, de lazer e de convivência para a comunidade do Parque Eldorado. Revitalizar esse espaço significa devolver à população um equipamento mais bonito, seguro e preparado para ser utilizado por crianças, jovens, adultos e idosos. É esse cuidado com cada bairro que queremos continuar levando para toda a cidade”, destacou o prefeito Netinho Reis. “Estamos trabalhando para levar espaços públicos cada vez mais estruturados para os moradores de. O Complexo Bossa Nova é um local de encontro, de esporte, de lazer e de convivência para a comunidade do Parque Eldorado. Revitalizar esse espaço significa devolver à população um equipamento mais bonito, seguro e preparado para ser utilizado por crianças, jovens, adultos e idosos. É esse cuidado com cada bairro que queremos continuar levando para toda a cidade”, destacou o prefeito Netinho Reis.