Complexo esportivo no Parque Eldorado, em Caxias, é revitalizado

O gramado do campo foi substituído e ganhou nova pintura, enquanto o alambrado foi refeito e novas telas foram instaladas no entorno, proporcionando mais segurança para quem utiliza o espaço. A pista de caminhada também foi revitalizada e a Academia da Terceira Idade (ATI) passou por restauração, garantindo melhores condições para a prática de exercícios físicos. A iluminação do campo foi revisada, com manutenção do sistema em LED, ampliando a qualidade da iluminação do espaço no período noturno.
As melhorias também chegaram ao entorno. As ruas próximas à praça receberam operação tapa-buracos, contribuindo para melhorar o acesso de moradores, pedestres e motoristas ao complexo esportivo. Com a revitalização, o Complexo Esportivo Bossa Nova passa a oferecer melhores condições para a prática esportiva e atividades físicas, fortalecendo a utilização dos espaços públicos como pontos de convivência e promoção da qualidade de vida no Segundo Distrito.
“Estamos trabalhando para levar espaços públicos cada vez mais estruturados para os moradores de Duque de Caxias. O Complexo Bossa Nova é um local de encontro, de esporte, de lazer e de convivência para a comunidade do Parque Eldorado. Revitalizar esse espaço significa devolver à população um equipamento mais bonito, seguro e preparado para ser utilizado por crianças, jovens, adultos e idosos. É esse cuidado com cada bairro que queremos continuar levando para toda a cidade”, destacou o prefeito Netinho Reis.
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