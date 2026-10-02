Bairro de Xerém, em Duque de Caxias, ganha pórtico da Muralha Digital - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Bairro de Xerém, em Duque de Caxias, ganha pórtico da Muralha DigitalDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 02/10/2026 19:06

A Muralha Digital de Xerém é a oitava instalada pela Prefeitura de Duque de Caxias como parte da estratégia de ampliar a segurança no município. O equipamento é dotado de câmeras equipadas com Inteligência Artificial (IA), capazes de realizar a leitura de placas de veículos. Em caso de identificação de um veículo roubado, furtado ou clonado, um alerta é enviado ao Centro de Monitoramento SmartDuque. A partir da ocorrência, os operadores podem acionar as forças de segurança.



O reforço em Xerém também chega às ruas. Com 575 agentes, a Força Municipal já está presente nos quatro distritos de Duque de Caxias. Em Xerém, a chegada dos agentes se soma à nova Muralha Digital, unindo presença nas ruas, tecnologia e integração entre as forças para ampliar a segurança da população.

As Muralhas Digitais contam ainda com painéis de alta resolução, que podem ser utilizados para divulgar informações de interesse da população, como campanhas de vacinação, condições do trânsito e outros avisos.



A Prefeitura ressalta que as câmeras do sistema não são utilizadas para fiscalização de trânsito e não geram multas.

Investimento em segurança

A Prefeitura de Duque de Caxias tem ampliado os investimentos em segurança e vigilância eletrônica. Além das Muralhas Digitais, o município implantou a Guarda Civil Municipal Armada, realizou concurso público, ampliou o efetivo e criou a Força Municipal, divisão armada da Guarda Civil Municipal. Também foram adquiridas novas viaturas e motocicletas e criados o Comando Tático de Motopatrulhamento (COTEM) e as Rondas Ostensivas Municipais (ROMU).



Os integrantes da Força Municipal atuam de forma integrada com as demais forças de segurança, reforçando o patrulhamento preventivo e contribuindo para a segurança da população de Duque de Caxias.