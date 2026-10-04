Flávio Bolsonaro liderou a votação no primeiro turnoFoto: Maira Erlich/Bloomberg
O resultado evidencia a preferência do eleitorado caxiense pelo candidato do PL, que obteve uma vantagem de 18,55 pontos percentuais sobre Lula. Com mais de 274 mil votos, Flávio ultrapassou a marca de metade dos votos registrados no município, enquanto o petista ficou abaixo dos 40%.
O desempenho de Flávio Bolsonaro em Duque de Caxias reforça a força eleitoral do campo político associado ao bolsonarismo em uma das cidades mais populosas do estado do Rio de Janeiro. O município, que tem um histórico de disputas eleitorais acirradas e desempenha um papel importante no cenário político fluminense, representa um importante colégio eleitoral da Baixada Fluminense.
A vantagem do candidato do PL também chama a atenção pela diferença absoluta de votos em relação ao segundo colocado. Com mais de 91 mil votos de distância, Flávio Bolsonaro obteve um resultado significativamente superior ao de Lula, ampliando a margem entre os dois principais nomes da disputa presidencial no município.
Lula, por sua vez, recebeu pouco mais de 183 mil votos, mantendo uma votação expressiva na cidade, apesar de ter ficado atrás do adversário. O resultado demonstra que o presidente também conta com uma parcela significativa do eleitorado caxiense, embora não tenha conseguido alcançar uma votação próxima à do candidato do PL.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.