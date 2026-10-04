Flávio Bolsonaro liderou a votação no primeiro turnoFoto: Maira Erlich/Bloomberg

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Igor Silva
Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, registrou uma vantagem expressiva de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República. O candidato recebeu 274.289 votos, o equivalente a 55,81% dos votos no município. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contabilizou 183.125 votos, alcançando 37,26% da votação. A diferença entre os dois candidatos foi de 91.164 votos, consolidando a dianteira de Flávio Bolsonaro na cidade. Lula e Flávio Bolsonaro vão se enfrentar no segundo turno.

O resultado evidencia a preferência do eleitorado caxiense pelo candidato do PL, que obteve uma vantagem de 18,55 pontos percentuais sobre Lula. Com mais de 274 mil votos, Flávio ultrapassou a marca de metade dos votos registrados no município, enquanto o petista ficou abaixo dos 40%.

O desempenho de Flávio Bolsonaro em Duque de Caxias reforça a força eleitoral do campo político associado ao bolsonarismo em uma das cidades mais populosas do estado do Rio de Janeiro. O município, que tem um histórico de disputas eleitorais acirradas e desempenha um papel importante no cenário político fluminense, representa um importante colégio eleitoral da Baixada Fluminense.

A vantagem do candidato do PL também chama a atenção pela diferença absoluta de votos em relação ao segundo colocado. Com mais de 91 mil votos de distância, Flávio Bolsonaro obteve um resultado significativamente superior ao de Lula, ampliando a margem entre os dois principais nomes da disputa presidencial no município.

Lula, por sua vez, recebeu pouco mais de 183 mil votos, mantendo uma votação expressiva na cidade, apesar de ter ficado atrás do adversário. O resultado demonstra que o presidente também conta com uma parcela significativa do eleitorado caxiense, embora não tenha conseguido alcançar uma votação próxima à do candidato do PL.
Total de votos em Duque de Caxias
Em Duque de Caxias, a votação foi distribuída por 1.975 seções eleitorais, que registraram um total de 520.622 votos. Desse montante, 491.446 foram considerados votos válidos. A eleição também contabilizou 11.784 votos em branco, correspondentes a 2,26% do total, e 17.392 votos nulos, o equivalente a 3,34% da votação.