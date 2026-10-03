Corrida e caminhada Pink Day reúne mais de 20 mil em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Corrida e caminhada Pink Day reúne mais de 20 mil em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 03/10/2026 20:30 | Atualizado 03/10/2026 20:31

Corrida e Caminhada Pink Day. Cerca de 20 mil participantes, em sua maioria mulheres, coloriram a região de rosa, em uma grande celebração à força feminina e à importância dos cuidados com a saúde. O Centro de Duque de Caxias se transformou na manhã deste sábado, 3, com a realização da

Corrida e caminhada Pink Day reúne mais de 20 mil em Duque de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Mesmo com a chuva, os participantes não desanimaram e começaram o dia com uma programação especial em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Mesmo com a chuva, os participantes não desanimaram e começaram o dia com uma programação especial em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

A embaixadora da Inclusão e primeira-dama do município, Júlia Reis, participou da programação ao lado do prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis.



A mulher duque-caxiense mostrou, mais uma vez, sua força e sua disposição. Como destacou a embaixadora da Inclusão, Júlia Reis:



“O Pink Day celebra a coragem, a força e a união das mulheres de Duque de Caxias. A Corrida e Caminhada Pink Day é uma homenagem às mulheres e quer reunir cada vez mais pessoas nessa celebração à vida, além de chamar a atenção para a importância de nós, mulheres, cuidarmos também da nossa saúde. Nós trabalhamos, estudamos, cuidamos dos filhos, dos maridos, da casa e, muitas vezes, negligenciamos nossa própria saúde. No Outubro Rosa, queremos lembrar cada mulher da importância de se cuidar, se prevenir e colocar a própria saúde como prioridade.”

Corrida e caminhada Pink Day reúne mais de 20 mil em Duque de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

A programação começou às 7h, com um grande aulão de funcional comandado pelo professor Pablo, que animou os participantes e deu início a um dia inteiro de atividades.



O Pink Day também acontece nos quatro distritos de Duque de Caxias ao longo do dia, com aulões de Ritbox em diferentes bairros. As atividades serão realizadas em Jardim Primavera, no Segundo Distrito; Santa Cruz da Serra, no Terceiro Distrito; e Xerém, no Quarto Distrito.