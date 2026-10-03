Corrida e caminhada Pink Day reúne mais de 20 mil em Duque de Caxias

Corrida e caminhada Pink Day reúne mais de 20 mil em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Mesmo com a chuva, os participantes não desanimaram e começaram o dia com uma programação especial em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.
A mulher duque-caxiense mostrou, mais uma vez, sua força e sua disposição. Como destacou a embaixadora da Inclusão, Júlia Reis:
“O Pink Day celebra a coragem, a força e a união das mulheres de Duque de Caxias. A Corrida e Caminhada Pink Day é uma homenagem às mulheres e quer reunir cada vez mais pessoas nessa celebração à vida, além de chamar a atenção para a importância de nós, mulheres, cuidarmos também da nossa saúde. Nós trabalhamos, estudamos, cuidamos dos filhos, dos maridos, da casa e, muitas vezes, negligenciamos nossa própria saúde. No Outubro Rosa, queremos lembrar cada mulher da importância de se cuidar, se prevenir e colocar a própria saúde como prioridade.”
O Pink Day também acontece nos quatro distritos de Duque de Caxias ao longo do dia, com aulões de Ritbox em diferentes bairros. As atividades serão realizadas em Jardim Primavera, no Segundo Distrito; Santa Cruz da Serra, no Terceiro Distrito; e Xerém, no Quarto Distrito.
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