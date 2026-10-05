Praça em Campos Elíseos, em Caxias, é revitalizada e entregue - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Praça em Campos Elíseos, em Caxias, é revitalizada e entregueDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 05/10/2026 16:47

Prefeitura de Duque de Caxias entregou a Praça Pedro Toledo, em Campos Elíseos, no segundo distrito. Depois uma ampla intervenção, o espaço ganhou nova estrutura para esporte, lazer e convivência, passando a ser um dos novos pontos de encontro da comunidade. Campo renovado, quadras recuperadas, skate, playground, iluminação em LED e um novo ambiente para as famílias. É com essa transformação que aentregou a Praça Pedro Toledo, em Campos Elíseos, no segundo distrito. Depois uma ampla intervenção, o espaço ganhou nova estrutura para esporte, lazer e convivência, passando a ser um dos novos pontos de encontro da comunidade.

Praça em Campos Elíseos, em Caxias, é revitalizada e entregue Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

A revitalização mudou a paisagem da praça e recuperou os equipamentos utilizados pelos moradores. O campo recebeu nova grama; o campo grama sintética foi recuperado, alambrado, balizas e redes dos gols. A quadra poliesportiva foi totalmente revitalizada, com nova pintura, marcações e redes. Já a quadra de areia passou por drenagem e complementação, enquanto a rampa de skate e o guarda corpo foram recuperados e pintados.

A transformação chegou também aos espaços destinados à convivência. A praça recebeu novo paisagismo e urbanização, com substituição dos kits de mesas e cadeira, bancos e golas de jardim. O playground ganhou atenção especial, com recuperação e pintura dos brinquedos, instalação de brinquedos interativos, deixando o espaço mais atrativo para as crianças.

A intervenção também trouxe melhorias para quem utiliza a praça no período noturno. Todo o sistema de iluminação do complexo foi revisado, e novos pontos de LED instalados, ampliando a luminosidade do espaço. Além da praça, a revitalização alcançou as áreas do estacionamento, que foram recuperadas e demarcadas. O entorno também recebeu recuperação do asfalto e reforço da sinalização terrestre, incluindo a pintura dos quebra-molas.

Praça em Campos Elíseos, em Caxias, é revitalizada e entregue Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

“Uma praça bem cuidada muda a rotina de um bairro. É onde a criança brinca, onde o jovem pratica esporte, onde as famílias se encontram e onde a comunidade convive. A Praça Pedro Toledo foi completamente revitalizada para voltar a cumprir esse papel em Campos Elíseos. Estamos entregando um espaço mais bonito, iluminado, seguro e preparado para receber a população. É investimento em lazer, esporte e, principalmente, em qualidade de vida”, afirmou o prefeito Netinho Reis.