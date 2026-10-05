Praça em Campos Elíseos, em Caxias, é revitalizada e entregueDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Praça em Campos Elíseos, em Caxias, é revitalizada e entregue
Espaço ganhou nova estrutura para esporte, lazer e convivência, passando a ser um dos novos pontos de encontro da comunidade
Praça em Campos Elíseos, em Caxias, é revitalizada e entregue
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Flávio Bolsonaro lidera disputa presidencial em Caxias com 55,81%
Candidato do PL recebeu 274.289 votos no município da Baixada Fluminense, enquanto Lula contabilizou 183.125 votos
Rosenverg Reis (MDB) é o sexto deputado estadual mais votado do Rio
Parlamentar teve quase 140 mil votos e lidera entre os candidatos com base política em Duque de Caxias
Corrida e caminhada Pink Day reúne mais de 20 mil em Duque de Caxias
Evento em alusão ao Outubro Rosa é uma grande celebração à força feminina e à importância dos cuidados com a saúde
Claudio Thomaz é reeleito presidente da Câmara de Vereadores de Caxias
Apenas uma chapa foi registrada no setor de protocolo e a única substituição da atual foi no cargo de 2º secretário
Bairro de Xerém, em Duque de Caxias, ganha pórtico da Muralha Digital
A estrutura é a oitava instalada pela Prefeitura como parte da estratégia de ampliar a segurança no município
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